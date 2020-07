Beautiful, Hope scopre la verità sulla figlia Beth: la scelta di Liam

Hope e Liam tornano insieme a Beautiful. I sotterfugi di Thomas e la notte di passione tra Liam e Steffy non impediscono ai Lope di riprovarci di nuovo. Nelle attuali puntate americane della soap opera Liam e Hope sono marito e moglie. Ma come è possibile? Dopo aver appreso di quello che accaduto tra Steffy e Liam, Hope accetta la proposta di matrimonio di Thomas. La Logan diventa così la “matrigna” di Douglas, che è molto legato alla ragazza. Ma Liam non si arrende e dopo aver servito un due di picche a Steffy comincia ad indagare su Flo Fulton, la cugina di Hope che si è spacciata come madre biologica di Phoebe. Liam vuole riconquistare Hope e nota dei comportamenti strani da parte di Flo. Spencer inizia così ad indagare sul passato di Flo, che sembra tutt’altro che nitido.

Hope e Liam tornano insieme a Beautiful dopo il ritrovamento di Beth

In che modo Hope viene a conoscenza di questo terribile inganno? Tutto parte da Liam che comincia ad indagare su Flo. Liam non è convinto di alcuni atteggiamenti di Flo e inizia a fare ricerche sul suo passato. Nel bel mezzo delle ricerche Liam viene informato dei fatti dal piccolo Douglas. Sì, proprio il figlio di Thomas e Caroline, che origlia una conversazione del padre. Douglas spiffera il segreto a Liam e Spencer corre immediatamente da Hope (clicca qui per vedere il video). La coppia svela poi tutto a Steffy che, a malincuore, è costretta a dire addio alla sua Phoebe. Una volta ritrovata la loro piccola Beth, Liam e Hope tornano insieme e ricompongono la famiglia distrutta dal dottor Reese. Famiglia di cui fa parte pure Douglas. Thomas perde l’affidamento del bambino a causa delle sua azioni ignobili e Douglas viene affidato a Hope.

Hope e Liam si sposano di nuovo nelle puntate americane di Beautiful

Nelle ultime puntate americane di Beautiful Hope Logan e Liam Spencer sono ufficialmente moglie e marito. E Steffy? Per la Forrester, mamma single della piccola Kelly, si parla di un nuovo amore: la new entry Finn. Un dottore che Steffy incontra in ospedale dopo un brutto incidente. Tra i due nasce subito una immediata complicità e sintonia che al momento però non è stata ancora sviluppata del tutto. Thomas, invece, dopo il divorzio da Hope prova a far ingelosire la Logan con la modella Zoe Buckhingham, ma fallisce nel suo intento.