Beautiful, la figlia di Hope e Liam è viva: ecco quando si saprà la verità

Beautiful anticipazioni: ecco quando Hope scoprirà la verità sulla figlia Beth

Ormai è chiaro a tutti i telespettatori italiani di Beautiful: la figlia di Hope e Liam non è morta. Il dottor Reese, indebitato fino al collo e minacciato da alcuni malviventi, ha rubato la bambina e l’ha scambiata con un’altra deceduta qualche ora prima per poi venderla al migliore offerente. Casualmente la piccola Beth finisce nelle mani di Steffy che, dopo aver appreso della scomparsa della figlia di Hope, decide di adottare una bambina per regalare una sorellina a Kelly. Alla piccola viene dato il nome di Phobe, come la gemella di Steffy, e nessuno conosce la vera identità della neonata. Tranne Reese e la sua amica Flo, che arriva a Los Angeles fingendo di essere la madre biologica di Phoebe. Ma quando scopriranno la verità Hope e Liam?

Un lungo calvario attende Hope e Liam a Beautiful

Hope Logan e il marito Liam Spencer restano all’oscuro di tutto per mesi e mesi. Considerato il lungo divario tra le puntate americane e quelle italiane di Beautiful, dovremo attendere circa otto mesi prima di rivedere la piccola Beth tra le braccia dei suoi veri genitori. Hope deve affrontare un lungo percorso di depressione prima di poter riabbracciare la sua bambina. Determinante nello scoprire la verità è Thomas Forrester, tornato in città col figlio Douglas dopo la morte improvvisa della madre Caroline.

Nuovi problemi tra Hope, Liam e Steffy per Beth

L’intricata situazione creata da Reese porta a nuovi drammi nel triangolo amoroso tra Hope, Liam e Steffy. La prima spinge Spencer tra le braccia dell’ex moglie dopo la perdita di Beth ma il suo ritrovamento riunisce i Lope – come li chiamano affettuosamente i fan -che in America sono più complici e innamorati che mai.