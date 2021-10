Beautiful, Eric lascerà Quinn: ecco perché propone l’accordo su Carter

Ebbene Eric prenderà una decisione importante sul suo matrimonio con Quinn. Questo ciò che annunciano le ultime anticipazioni di Beautiful. Il patriarca della famiglia Forrester potrebbe sconvolgere la designer di gioielli, annullando la scelta fatta sul divorzio. In questo modo, Eric permetterà a sua moglie di costruirsi una vita con Carter. Ormai è chiaro a tutti che l’accordo che propone a Quinn e al suo amante non funzionerà mai. Per chi non lo sapesse, il padre di Ridge fa una proposta indecente a sua moglie.

Dopo aver scoperto di soffrire di una disfunzione erettile, Eric crede che Quinn non dovrebbe rinunciare alla passione. Pertanto, accetta che i due ex amanti si continuino a vedere, ma senza attirare troppo l’attenzione. Non sa, però, che Ridge vuole vederci chiaro e chiede al suo nuovo alleato, Justin Barber, di spiare la Fuller. Ed ecco che proprio l’ex amico di Bill Spencer scopre Quinn e Carter a letto insieme. A questo punto, Ridge corre da suo padre per rivelargli quanto scoperto. E, ovviamente, resta sconvolto dalla verità.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, sarà Katie Logan a far riflettere Eric. La sorella di Brooke porterà, durante una delle loro conversazioni, il Forrester a capire il reale motivo per cui vuole ancora mandare avanti il suo matrimonio. Non si tratta solo della volontà di far felice sua moglie, ma dipende anche dalla sua paura di restare da solo.

Alla fine, Eric arriverà a questa conclusione e capirà che Katie ha ragione. Per questo, arriva a proporre un patto indecente a Quinn e a Carter. Ma avere paura della solitudine non è un motivo sufficiente per stare insieme a qualcuno. Dopo aver compreso ciò, per il Forrester arriveranno grandi cambiamenti.

Non è un bene per Eric permettere a Quinn di introdursi di nascosto nella casa di Carter, in piena notte, mentre lui la aspetta a casa. Questo accordo peggiorerà solo le cose, invece di migliorarle. Pertanto, il patriarca della famiglia Forrester lascerà andare la Fuller, avviando così le pratiche del divorzio.

Non sai, al momento, se la designer di gioielli si ribellerà a questa decisione oppure no. Sta sviluppando dei sentimenti per Carter, ma non vuole in alcun modo rompere il legame che ha con Eric, per cui nutre un grande.

La madre di Wyatt potrebbe obiettare, facendo notare a Eric che possono semplicemente lasciar perdere l’accordo. Ma pare che il Forrester sceglierà di mettere fine comunque al loro matrimonio.