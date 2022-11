Beautiful, Deacon torna. L’attore: “Sul set rischiamo di farci male”

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful torna Deacon Sharpe. Il padre di Hope ed ex amante di Brooke fa il suo ritorno a Los Angeles in un momento abbastanza delicato ed è pronto a destabilizzare le varie dinamiche. Hope riaccoglie con felicità suo papà, appena uscito di prigione dopo cinque anni di reclusione. Non si può dire lo stesso per Ridge, che subito chiede a Brooke di mantenere le distanze da Deacon, ritenendolo una persona anche abbastanza pericolosa.

Per volere di Hope, Brooke non riesce a tenere a distanza Sharpe, tanto che gli permette di entrare in casa sua più e più volte. Questo porta a una drammatica svolta per la Logan. Attraverso un piano che mette in atto Sheila, Brooke e Deacon si baciano. Ed ecco che avviene l’ennesima rottura per i Bridge. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la questione viene risolta da Steffy, con risultati inaspettati.

A parlare del ritorno di Deacon Sharpe nella longeva soap opera americana è il suo interprete, Sean Kanan. In una nuova intervista su TV Sorrisi e Canzoni, l’attore svela anche dei retroscena su quanto accade sul set.

Beautiful anticipazioni, il ritorno di Deacon: parla Sean Kanan

Sean Kanan racconta che il suo Deacon “ha avuto cinque anni di tempo per riflettere su di sé”. Chiuso tra le quattro mura della cella della prigione, non aveva altro da fare Sharpe. A questo punto, l’attore dà qualche anticipazione: “A me Deacon piace perché non è perfido al 100 percento: ha un suo senso dell’onore e vuole riconciliarsi con la figlia”.

Kanan non può non fare notare che tutti gli altri protagonisti tentano di ostacolano nella sua riconciliazione con Hope, perché hanno paura di lui. In effetti, non hanno poi tutti i torti, visto che Deacon si avvicina a Sheila. Questi due personaggi hanno molto in comune, in quanto anche la dark lady vuole riavvicinarsi a suo figlio, Finn. “Non a caso tra loro nascerà un’amicizia a dir poco ‘strana’”, anticipa Kanan.

L’attore assicura al pubblico di Canale 5 che, anche questa volta, Deacon è protagonista di scene rocambolesche. In questa fase dell’intervista, Sean Kanan svela qualche retroscena sui momenti condivisi con Thorsten Kaye, l’interprete di Ridge Forrester.

“Oh sì, ho fatto a botte con Ridge in una scena che in America su YouTube è già epica! Né io né il mio collega Thorsten Kaye abbiamo voluto controfigure anche se rischiavamo di farci male. Abbiamo un ego troppo grande, dovevamo farcela da soli! Io avvantaggiato perché pratico arti marziali da una vita? Anche Ridge se la cava. Mi ha spinto contro un letto e mi ha quasi steso!”

Dunque, gli scontri fisici tra Deacon e Ridge in Beautiful sono reali! I due attori si scontrano senza alcuna controfigura!