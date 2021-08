Beautiful, cosa vedremo a settembre 2021 nelle puntate italiane

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda nelle prossime settimane in Italia: Brooke e Ridge sono sempre più lontani a causa di Quinn; Steffy invece vive una situazione davvero drammatica che non piace a Liam, mentre Finn le dichiara i suoi sentimenti

La soap di Beautiful continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio e lo farà anche nel mese di settembre 2021. Ma cosa accade nelle puntate che andranno in onda in Italia il prossimo mese? Le anticipazioni segnalano delle svolte per i Forrester, in particolare per Brooke e Ridge. Intanto, Steffy si ritrova ad affrontare una situazione che non fa per nulla felice Liam.

Brooke e Ridge di nuovo divisi: Quinn pronta a tutto

Dopo aver saputo che Ridge è pronto a tornare a formare una coppia con Brooke, Quinn convince Bill a fare la sua ultima mossa per cambiare tutto. Pertanto, lo Spencer si reca dalla Logan, a cui dichiara tutto il suo amore. Ridge ascolta solo una parte della loro conversazione e si sente nuovamente tradito, tanto che si lascia confortare da Shauna.

Nel frattempo, anche Katie scopre che Bill ha appena dichiarato il suo amore a Brooke. Aveva intenzione di riconciliarsi con lui, ma ora crede che Brooke per loro sarà sempre un ostacolo. La madre di Hope continua, però, a rifiutare lo Spencer, ribadendo il suo amore per Ridge. Shauna, invece, approfitta di questo momento per stare a fianco del Forrester, su consiglio di Quinn.

A questo punto, Bill confessa a Wyatt di amare Brooke e Katie allo stesso modo. Sa, però, di aver costruito una famiglia con la seconda. La Fuller, intanto, è sempre più impaziente e consiglia a Ridge di organizzare un nuovo matrimonio a Los Angeles con Shauna. Ebbene il Forrester sembra accettare la proposta, mentre Brooke lo prega di non farlo.

Bill, invece, comprende che il suo futuro è a fianco a Katie, la quale ancora non è pronta a perdonarlo.

Steffy dipendente dai farmaci: scatta il bacio con Finn, Liam preoccupato

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Thomas sta accanto a Steffy e cerca di non lasciarla mai sola. Il giovane è convinto che il dolore di sua sorella abbia a che fare anche con Liam. In effetti, la stilista ricorda la sua vita con lo Spencer e ingerisce l’ultima pillola con la birra. Quando Hope non le riporta a casa Kelly come previsto, Steffy va su tutte le furie. La Forrester si scaglia contro di lei.

A questo punto, Hope esprime la sua preoccupazione per Steffy quando parla con Finn. Quest’ultimo inizia a sospettare che la Forrester sia diventata ormai dipendente dalle pillole che ingerisce per contrastare il dolore fisico. Non solo, il medico le fa sapere che non è sola e che le starà vicino. Lei cerca poi di convincerlo a prescriverle ancora altre pillole.

Finn, che ormai ha compreso cosa sta accadendo, la spinge a sfogare con lui tutto il suo dolore emotivo. Liam cerca poi il medico per avere delle risposte sulle condizioni di Steffy e lo accusa di provare dei sentimenti per lei. Dopo di che, si scontra con Thomas sulla questione. E, in effetti, Finn prova qualcosa per la Forrester e glielo fa sapere, dimettendosi come suo medico.

Steffy e Finn si baciano appassionatamente! Nel frattempo, però, Vinny (l’amico di Thomas) invia una scorta segreta di pillole alla ragazza. Ed ecco che Liam la ritrova improvvisamente svenuta in casa sua.