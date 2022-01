Beautiful cast new entry, arriva Grace Buckingham: chi è e chi la interpreta

È tempo di new entry nel cast di Beautiful. Le ultime anticipazioni americane sul cast annunciano l’arrivo dell’attrice Cassandra Creech. Chi interpreterà? Il nuovo arrivo a Los Angeles sarà la madre di Zoe e Paris, ovvero la dottoressa Grace Buckingham. La donna è pronta a entrare ufficialmente nella trama della soap opera americana per portare delle novità. Si parla di un emozionante dramma familiare con il suo arrivo.

Finora della famiglia Buckingham il pubblico ha conosciuto inizialmente Zoe e suo padre Reese. Quest’ultimo ha sicuramente sconvolto le dinamiche della trama in passato. Impossibile per i telespettatori non ricordare il momento in cui Hope e Liam hanno creduto di aver perso la loro bambina, Beth. A rapirla era stato proprio il medico, che aveva bisogno di ottenere del denaro.

Per tale motivo, aveva deciso di nascondere la neonata e di darla in adozione a Steffy, che l’aveva accolta come sua seconda figlia, senza conoscere la verità. Un vero e proprio dramma che aveva fatto entrare in scena anche Florence. Zoe si era ritrovata, in quell’occasione, in serie difficoltà. Fortunatamente si è poi sistemato tutto e la verità è venuta a galla. Dopo di che, è approdata a Los Angeles Paris.

Attualmente nelle puntate che stanno andando in onda in America è lei l’unica Buckingham al centro della scena. Infatti, il pubblico italiano presto assisterà all’addio di Zoe, che decide di lasciare per qualche tempo Los Angeles. Non si sa al momento se e quando tornerà, ma di sicuro ora è pronta a creare nuove dinamiche la signora Buckingham, Grace.

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful sarà Zende a organizzare la visita a sorpresa della donna, come un piccolo regalo per Paris, con cui ha attualmente una relazione amorosa. La ragazza sarà, però, preoccupata dalla decisione presa dal giovane Forrester. Temerà che questo sia un suo modo per convincerla a convolare a nozze il più presto possibile.

Nonostante ciò, apprezzerà comunque il suo gesto, soprattutto ora che sua sorella Zoe non si trova più a Los Angeles. Precisamente il pubblico in America conoscerà la signora Grace il prossimo 10 gennaio. Ma come si sa, nella soap opera americana la maggior parte delle riunioni di famiglia tende a portare non pochi drammi.

In questi ultimi mesi, hanno fatto ufficialmente ritorno nel cast Sheila, Deacon e Taylor. Tutti e tre sono ora protagonisti di scene esplosive, a cui i telespettatori italiani assisteranno solo tra qualche tempo.

Ora non resta che attendere per scoprire cosa farà Grace Buckingham!