Beautiful cast: Denise Richards nuova protagonista della soap opera

Beautiful cast: la nuova attrice è Denise Richards

New entry a Beautiful. Come fa sapere People, dal prossimo 3 aprile entrerà in scena nelle puntate americane della soap un nuovo personaggio: Shauna Fulton. Ad interpretarla Denise Richards, volto di numerosi film e telefilm e di recente nel cast di Real Housewives of Beverly Hills. “Shauna è una madre single che ama divertirsi. Abita a Las Vegas ma si trasferisce a Los Angeles quando scopre che la figlia Flo è invischiata in una vicenda complicata. Ma il coinvolgimento di Shauna non si fermerà qui: ha alle spalle un passato importante e tanti segreti da rivelare”, ha spiegato alla rivista il produttore di The Bold and The Beautiful Bradley Bell. Insomma il ruolo interpretato dalla Richards movimenterà le trame di Beautiful, già abbastanza agitate nell’ultimo periodo. Tra le novità di questi mesi pure il ritorno di Thomas, che avrà un nuovo volto: quello del giovane Matthew Atkinson.

Flo ha aiutato Reese a vendere la figlia di Hope e Liam

Nelle puntate italiane di Beautiful non è ancora presente ma Flo è un’amica del dottor Reese, l’uomo che ha rubato la figlia di Hope e Liam. In cambio di una cospicua somma di denaro, Reese ha venduto la bambina a Steffy, che ha voluto dare una sorellina alla primogenita Kelly. La Forrester ha ribattezzato la neonata Phoebe, come la gemella morta qualche anno fa, ma non conosce la vera identità della piccola. Flo si è infatti finta la madre naturale della bimba, sottratta ad Hope subito dopo il parto. Al momento nessuno conosce la verità tranne Reese, Flo e Zoe, impiegata alla Forrester Creations.

La lunga carriera di Denise Richards in tv e al cinema

La nuova attrice di Beautiful, Denise Richards ha alle spalle una lunga carriera televisiva e cinematografica. 48 anni, ha partecipato tra le tante cose a: Blue Mountain State, Beverly Hills 90210, Friends, Laguna blu, Love actually, Jane the Virgin. È stata sposata dal 2002 al 2005 con l’attore Charlie Sheen, dal quale ha avuto le figlie Sam e Lola, che oggi hanno 15 e 14 anni. Nel 2011 l’attrice ha adottato la piccola Eloise, che soffre di una malattia che rallenta il suo sviluppo fisico e mentale.