Beautiful, Carter: chi sceglie tra Quinn e Paris. L’arrivo inatteso di Bill!

Le puntate americane in onda in questi giorni vedono protagonisti i Quarter al matrimonio che la Buckingham da tempo sogna

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano quale sarà la scelta di Carter tra Quinn e Paris. Ebbene, l’avvocato deciderà di abbandonare la giovane Buckingham sull’altare e di iniziare finalmente una storia d’amore con la Fuller. Il tutto accadrà durante il matrimonio di Carter e Paris, solo dopo la scoperta di Quinn. Scendendo nel dettaglio, la madre di Wyatt scopre che Eric la sta tradendo da tempo con Donna. In realtà, si tratta di un momento agghiacciante per la Fuller, che non immagina minimamente questo tradimento.

Come già anticipato, insieme a Bridget, scopre che Eric da tempo non gioca a pickleball e nel pomeriggio si reca spesso in un bungalow. Allora Quinn decide di recarsi sul posto e qui lo trova a letto con Donna. Ovviamente, la designer di gioielli scatena la sua ira sul marito, che tenta di spiegare cosa sta accadendo. La Fuller è incredula e decide di affrontare subito Eric, il quale ammette di amare Donna. Marito e moglie restano da soli ed entrambi non possono non constatare che il loro matrimonio è finito da tempo.

Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico di Canale 5 assisterà al tradimento di Quinn e Carter. In America, invece, questa fase è già stata superata e ora i telespettatori americani stanno già assistendo allo scioglimento di questo nodo. Eric ora è sicuro che i suoi sentimenti per Donna non siano sbagliati e neanche quelli che Quinn prova per Carter.

Così la esorta a bloccare il matrimonio dell’avvocato con Paris, che si sta celebrando proprio in quel momento. Le anticipazioni americane fanno sapere che Quinn corre a bordo di una bicicletta verso Il Guardino, dopo aver consegnato a Eric la sua fede. Intanto, Ridge cerca di convincere Carter a fare un passo indietro, convinto che stia commettendo un errore a sposare Paris.

Ma ormai l’avvocato crede che con la Fuller non ci potrà essere mai un futuro e, invece, con la Buckingham potrà costruire una famiglia. Nella puntata che andrà in onda stasera in America, Quinn arriverà a bordo della bicicletta e riuscirà a fermare il matrimonio di Carter e Paris. La designer di gioielli farà la sua dichiarazione d’amore all’avvocato, ammettendo di fronte a tutti che vuole trascorrere il resto della sua vita con lui.

Questo è proprio ciò che Carter ha sempre sperato negli ultimi tempi, però si sentirà bloccato per via della promessa fatta a Paris. Ma c’è da considerare che in molti sono convinti che in realtà la Buckingham non sia davvero innamorata dell’avvocato, ma solo intenzionata ad avere un uomo al suo fianco. Carter si renderà conto che Quinn non indossa più la fede nuziale.

Questo dettaglio sarà per lui una conferma. A questo punto, si girerà verso Paris e le bacerà delicatamente la mano, per poi allontanarsi. Mentre la Buckingham inizierà a piangere, Carter correrà tra le braccia di Quinn! Scatterà un bacio passionale tra i due, che per la gioia dei fan potranno finalmente vivere la loro storia d’amore alla luce del sole.

Chi consolerà Paris in tutto questo? Potrebbe pensarci sua mamma Grace oppure Zende. Ma c’è un arrivo inaspettato al matrimonio e anche abbastanza imbarazzante. Le anticipazioni americane rivelano che Bill prende parte alla cerimonia, a grande sorpresa.

Charlie è sorpreso quando nota che lo Spencer si è presentato alle nozze. Il padre di Liam spiega che Paris lo ha invitato e ricorda a tutti che è il più grande contributore della Forrester Foundation, mentre tutti continueranno a parlare del suo inatteso arrivo.