Beautiful luglio 2022: Quinn e Carter amanti, Liam svela il segreto a Hope

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, che andranno in onda a luglio 2022, Quinn e Carter si lasciano andare alla passione tradendo Eric e Zoe. I due rischiano di essere scoperti, ma ci pensa Shauna a mascherare tutto. Nel frattempo, Liam è sempre più turbato, mentre Baker e Thomas sono pronti a tutto pur di trovare la verità sulla morte di Vinny. Il giovane Spencer cede e decide di rivelare a Hope cosa è accaduto quella tragica notte.

Beautiful anticipazioni: Zoe sul punto di beccare Quinn e Carter insieme

Paris cerca di mettere in guardia Zoe su Quinn, consigliandole di non fidarsi. La giovane Buckingham, però, è convinta che la Fuller riuscirà invece ad aiutarla con Carter. Infatti, le chiede di parlare di nuovo con l’avvocato. Ancora ferita dal rifiuto di Eric dell’altra notte, la designer di gioielli cede all’attrazione che prova nei confronti dell’amico dei Forrester. Ed ecco che Quinn e Carter finiscono a letto insieme! I due amanti si svegliano l’uno tra le braccia dell’altra e giurano che tra loro non sarebbe mai più successo nulla.

Intanto, ignara di ciò che sta accadendo, Zoe continua a credere nella capacità della Fuller di persuadere l’avvocato. Poco dopo, Quinn ne parla con Shauna. Eric sente sua moglie parlare con l’amica di una notte che potrebbe rovinare il loro matrimonio. A salvare Quinn ci pensa Shauna, la quale mente al Forrester affermando che stavano parlando della sua famosa notte con Ridge a Las Vegas. E mentre Eric rivela alla Fulton di essere convinto del fatto che sua moglie lo avrebbe tradito di nuovo, ecco che avviene un altro colpo di scena.

Quinn e Carter si ritrovano di nuovo uno tra le braccia dell’altra. Brooke e Ridge tentano di aiutare Eric a risolvere i suoi problemi sentimentale con sua moglie. A questo punto, il Forrester decide di riconciliarsi con Quinn. Zoe spunta inaspettatamente a casa di Carter e nota subito alcuni vestiti da donna nella sua camera da letto.

Mentre Eric si scusa con Quinn ed esprime il suo desiderio di lavorare sul loro matrimonio, Carter si convince del fatto che dovrebbe tornare insieme a Zoe. Shauna riesce, ancora una volta, a salvare la sua amica dai guai e finge di essere lei la donna a cui appartengono i vestiti che la Buckingham ha trovato nella stanza dell’avvocato.

Liam confessa a Hope cos’è successo a Vinny, Baker indaga

Liam è sempre più turbato dopo quanto accaduto a Vinny. Un video commemorativo del ragazzo fa vacillare lo Spencer. Intanto, il capo Baker interroga nuovamente Thomas sulla questione del test di paternità di Steffy. Il giovane stilista esorta la polizia a trovare il vero assassino. Wyatt ha sempre più sospetti su ciò che sta accadendo alla sua famiglia e continua a fare domande a Bill.

Il ragazzo è profondamente colpito dalla devozione che il padre mostra per i suoi figli. Thomas va a trovare Bill e resta sconvolto quanto nota la sua mancanza di sensibilità per la morte di Vinny. Nel frattempo, Liam programma una serata romantica per Hope. Così, finalmente tra i due torna la passione e la serenità. Ma la situazione cambia dopo una visita di Thomas.

Liam confessa a Hope la verità su quello che è accaduto a Vinny. Bisognerà, però, fare attenzione a ciò che accade nelle prossime puntate italiane di Beautiful, in quanto lo Spencer non immagina minimamente che dietro c’è un mistero da risolvere!