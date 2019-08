Beautiful, Bill Spencer è in Italia: l’attore Don Diamont a Capri

Beautiful, Bill Spencer è in Italia: vacanze italiane per l’attore Don Diamont

L’attore Don Diamont, interprete di Bill Spencer in Beautiful, è in Italia. Come documenta lui stesso, attraverso i social, al momento sta trascorrendo una vacanza di relax proprio nel nostro Paese. Precisamente l’attore si trova, attualmente, a Capri. Qualche ora fa, Don ringraziava, con un post condiviso su Instagram, tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio. In particolare, l’attore ci ha tenuto a dire grazie a coloro che l’hanno accompagnato in questa nuova avventura, tra buon cibo, escursioni e tuffi in mare. Ma la cosa migliore di questa vacanza per l’interprete di Dollar Bill è stata sicuramente poterla condividere con sua moglie Cindy. Un bel ti amo per la sua amata, che anche questa volta è al suo fianco. Non solo, Diamont si è anche goduto qualche giorno di relax, come lui stesso documenta sul social, in Costiera Amalfitana. Insieme a qualche amico, lui e sua moglie hanno vissuto delle giornate straordinarie anche qui, tra nuoto, risate e relax, come lui stesso dichiara.

Don Diamont in Italia: Bill di Beautiful a Capri e in Costiera Amalfitana

Don Diamont si mostra sui social completamente soddisfatto di questa meravigliosa vacanza passata proprio in Italia. Qualche tempo fa, il nostro Paese ha di nuovo riaccolto anche Katherine Kelly Lang, la quale ha invece preso parte all’evento Puglia KKL Granfondo. Una grande sorpresa per i fan italiani della nota soap americana, che al momento stanno vedendo Bill completamente in difficoltà. Infatti, nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, il pubblico ha visto lo Spencer iniziare la sua lotta legale contro Katie, la quale vuole ottenere la custodia esclusiva del piccolo Will. Negli episodi in onda in America la situazione è già ben diversa. Come già vi abbiamo anticipato, tra i due c’è un ritorno di fiamma, tanto che Thorne decide di farsi da parte.

Anticipazioni americane: Bill e Katie tornano insieme dopo la lotta in tribunale per la custodia di Will

Bill ritorna a far coppia con Katie. Dopo quanto accaduto durante la lotta legale in tribunale, i due riescono a ritrovare ciò che avevano perso in passato. Non sappiamo per quanto tempo ancora questo amore durerà, visto che siamo abituati a vedere le varie coppie separarsi e riprendersi continuamente. Non ci resta che attendere per scoprire il futuro di Bill Spencer e della sua amata Katie.