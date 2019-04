Beautiful anticipazioni americane: Bill pronto a risposare Katie, lei stupisce

Anticipazioni americane Beautiful: Bill fa la sua proposta di matrimonio a Katie, ma lei lo delude

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di fiamma tra Bill e Katie. I due riescono, dopo tanto tempo, a ritrovare insieme la serenità. Entrambi intendono dare una vera e propria famiglia a Will e questa volta lo Spencer sembra disposto a tutto per farlo. Infatti, pare proprio che il padre di Liam e Wyatt voglia dimostrare a tutti di essere una persona diversa. Dopo la fine della storia d’amore con Thorne, Katie intanto appare felice insieme a Bill. Quest’ultimo è ormai certo di voler mettere da parte il passato, per ricominciare una nuova vita insieme alla più piccola delle sorelle Logan. Per tale motivo, arriva un’inaspettata proposta di matrimonio da parte di Bill. I due si trovano insieme a discutere della felicità di Will. Entrambi notano come il bambino abbia bisogno di vivere in una famiglia serena. Proprio a questo punto, il capo della Spencer Publications tira fuori un anello di fidanzamento e chiede a Katie di tornare a essere sua moglie. La risposta della Logan, però, stupisce.

Bill pronto a risposare Katie per tornare a essere una famiglia con Will: la Logan non accetta

Dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto da parte di Steffy, Bill è pronto a ricominciare una nuova vita insieme a Katie. Il capo della Spencer Publications riserva molte attenzioni alla sua ex moglie, a cui chiede di sposarlo. La più piccola delle sorelle Logan scoppia in lacrime di fronte a questa inaspettata proposta di matrimonio. Ma ecco che Katie rifiuta di convolare nuovamente a nozze con Bill, in quanto sa di aver sofferto troppo in passato. Infatti, la Logan ricorda quando qualche tempo fa si ritrovava ad affrontare situazioni spiacevoli, che l’hanno portata a soffrire parecchio. In particolare, Katie non può non pensare la sofferenza provata quando Bill scelse di stare insieme a sua sorella Brooke. Pertanto, la madre di Will risponde con un inaspettato “no” alla proposta di matrimonio dello Spencer, che intanto è certo di essere cambiato.

Bill appare profondamente cambiato, ma Katie non si fida

Bill cerca di convincere Katie a tornare a essere una vera famiglia con Will, sicuro di essere cambiato. Ma la Logan appare ancora turbata e corre a rivelare quanto accaduto a Brooke. Quest’ultima pensa che il gesto compiuto dallo Spencer sia meraviglioso e, insieme a Donna, le consiglia di dare un’opportunità al padre di suo figlio. Sono tanti i fan che vorrebbero rivedere Bill e Katie tornare a formare ufficialmente una coppia, ma molti altri sono convinti che lo Spencer non sia del tutto cambiato e potrebbe ancora far soffrire la Logan.