Anticipazioni Beautiful: Steffy sposa davvero Bill? La Forrester sorprende

Beautiful anticipazioni: Steffy decide di sposare Bill, Ridge e Wyatt contrari

Le anticipazioni di Beautiful annunciano importanti svolte nel corso delle prossime puntate italiane, che vedono protagonista Steffy. Come vi abbiamo già anticipato, dopo aver assistito a un bacio tra Liam e Hope, la giovane Forrester decide di dare una possibilità a Bill. La figlia di Ridge, sconvolta, corre tra le braccia del capo della Spencer Publications, a cui rivela di essere pronta a sposarlo. Steffy indossa subito la collana con la spada dell’ex suocera e annuncia a Liam la sua inaspettata decisione. Ovviamente il giovane padre di Kelly resta sconvolto di fronte a questa decisione. Ma non è l’unico a essere scioccato. Infatti, non appena Wyatt scopre quanto sta accadendo cerca di fermare Bill. Intanto, il figlio di Quinn mette al corrente Ridge della decisione presa da Steffy. Come possiamo già immaginare, il marito di Brooke va su tutte le furie e corre dalla figlia per avere delle spiegazioni. Ridge ammette di non voler assolutamente vedere Steffy e Kelly formare una famiglia proprio con Bill. Ed ecco che la giovane Forrester sorprende nuovamente tutti.

Steffy sorprende tutti: la giovane Forrester sceglie sé stessa e rifiuta di nuovo Bill

Steffy decide di non sposare Bill. Quest’ultimo è già pronto a organizzare le sue nozze con la giovane Forrester e lo annuncia a Wyatt e Justin, contrari a tutto ciò. I due sono convinti che questo matrimonio non possa che creare problemi, visto che si basa su un accordo: in cambio Bill dovrà infatti cedere le sue azioni della Forrester Creations a Steffy. Non appena Bill le rivela di volerla subito sposare, ecco che la figlia di Ridge confessa di aver cambiato nuovamente idea. La giovane Forrester dichiara di non aver mai voluto diventare sua moglie, ma di essere finalmente pronta a scegliere sé stessa. In realtà, Steffy ammette che la sua scelta di sposare Bill dipendeva solo dalla sua arrabbiatura con Liam.

Steffy non sposa Bill: il capo della Spencer Publications le concede comunque le sue azioni

La figlia di Ridge decide di scegliere sé stessa. Steffy arriva alla conclusione di voler stare da sola, per il bene di Kelly. La giovane Forrester vuole dimostrare alla figlia di essere una donna coraggiosa, che può affrontare la vita anche senza un uomo al suo fianco. Bill non si oppone alla scelta di Steffy, anzi decide comunque di concederle le sue azioni della Forrester Creations, anche senza alcun matrimonio. Dunque, la figlia di Ridge e Bill non convolano a nozze, al contrario di Liam e Hope, che tornano ufficialmente a formare una coppia.