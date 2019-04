Beautiful anticipazioni: Liam bacia Hope, Steffy sceglie di sposare Bill

Anticipazioni Beautiful: Steffy assiste al bacio passionale tra Liam e Hope e prende una decisione inaspettata

Le anticipazioni di Beautiful annunciano un’inaspettata decisione di Steffy. La figlia di Ridge si ritrova, nel corso delle prossime puntate italiane, di fronte a una scena che la sconvolge. Scendendo nel dettaglio, continueremo a vedere il giovane Spencer indeciso tra Steffy e Hope. La Forrester spera che l’ex marito possa restarle a fianco, soprattutto perché ora hanno una famiglia. Ma Liam appare ancora profondamente indeciso sul suo futuro. Il giovane sente di dover continuare a stare accanto a Steffy e la loro bambina Kelly. Ora, però, la notizia sulla gravidanza di Hope ha cambiato tutti i suoi piani e le sue aspettative. Ed ecco che Brooke inizia a fare pressione, contro il volere di Ridge, a Liam, consigliandogli di stare vicino a sua figlia ora che è incinta. Proprio alla Forrester Creations, tra i due scoppia la passione. Si lasciano, infatti, andare a dei baci passionali, a cui però assiste Steffy. Quest’ultima resta sconvolta di fronte alla scena.

Steffy, la scelta inaspettata: la figlia di Ridge decide di sposare Bill

Steffy becca Liam e Hope che si baciano nello studio della Forrester Creations. Una scena inaspettata per la figlia di Ridge, la quale decide di cambiare radicalmente la sua vita. Il pubblico di Canale 5 la vedrà rifugiarsi proprio tra le braccia di Bill. La giovane Forrester corre alla Spencer Publications e qui annuncia all’ex suocero di essere pronta a diventare sua moglie. Profondamente delusa da Liam, Steffy è ora convinta che Bill possa darle la vita che merita. In particolare, la figlia di Ridge è sicura che il capo della Spencer Publications sia la persona giusta, poiché ha sempre creduto in lei e non l’ha mai messa a confronto con nessun’altra. Ovviamente, Bill è felicissimo di fronte a questo annuncio, tanto che le consegna subito la collana con la spada, simbolo degli Spencer.

Steffy annuncia a Liam di voler diventare la moglie di Bill

Dopo aver annunciato a Bill di essere pronta a diventare sua moglie, Steffy incontra Liam. La giovane rivela all’ex marito la decisione presa. Il padre della piccola Kelly cerca di convincere l’ex moglie a tornare sui suoi passi e quando nota la collana degli Spencer al suo collo resta sconvolto. Le anticipazioni, inoltre, rivelano che Steffy decide appunto di sposare Bill, ma in cambio pretende da lui le sue azioni della Forrester Creations. La figlia di Ridge vuole così dimostrare a sua figlia Kelly di essere una donna forte e coraggiosa.