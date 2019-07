Beautiful, Brooke è in Italia: Katherine Kelly Lang al Puglia KKL Granfondo

Beautiful, la tanto amata Brooke Logan è in Italia: Katherine Kelly Lang partecipa al Puglia KKL Granfondo

Katherine Kelly Lang, la nota interprete di Brooke Logan in Beautiful, si trova attualmente in Italia. Precisamente l’attrice americane è a Fasano, in Puglia. Oltre a godersi una meravigliosa vacanza insieme al suo Dominique, è nel nostro Paese per Puglia KKL Granfondo. Si tratta di una manifestazione ciclistica, che vede gli sportivi dedicarsi a una grande gara ciclistica. Presente all’evento, del 30 giugno, anche la popolarissima Brooke Logan. Un’avventura indimenticabile per la nota attrice, che condivide su Instagram la sua felicità per avere presto parte alla manifestazione ciclistica. Per lei e Dominique è sempre stato un sogno partecipare a una gara in bici e condivide con tanti sportivi il loro amore per il ciclismo. Nel suo post, Katherine ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento. Ora l’interprete della moglie di Ridge Forrester spera di poter rivivere questa esperienza anche il prossimo anno. Ma non solo, la bellissima attrice si gode anche qualche momento di relax in piscina, mostrando il suo straordinario fisico in Italia.

Katherine Kelly Lang è in Puglia: tra momenti di relax e la manifestazione sul ciclismo

“Siamo stati così bene oggi”, scrive Katherine, felice di aver preso parte a questa edizione della manifestazione Puglia KKL Granfondo. “È sempre stato un sogno per me e Dom avere una gara in bici e condividere l’amore per il ciclismo con tutti”, scrive anche l’interprete della tanto amata Brooke. L’attrice non vede già l’ora di conoscere i dettagli della prossima edizione dell’evento ciclistico. Una grande sorpresa per gli italiani e, soprattutto, per i corridori presenti alla manifestazione in Puglia. Katherine ama molto andare in bici e anche il suo Dominique condivide questa grande passione. Ancora una volta, l’attrice ricorda ai suoi fan l’amore che prova nei confronti del nostro Paese.

Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge una contro l’altro

Una piccola pausa dalla soap americana? Brooke arriva in Italia, dove i telespettatori stanno assistendo alle vicende che la vedono protagonista a Los Angeles. Al momento, la Logan si ritrova a vivere completamente in contrasto con Ridge. Le ultime decisioni prese dal marito la vedono prendere delle posizioni ben precise. Inizialmente, vediamo Brooke appoggiare sua figlia Hope, che perde la Hope for the Future alla Forrester Creations. Dopo di che, si schiera contro Ridge, nella lotta per la custodia di Will!