Puntate Beautiful, il bacio tra Brooke e Bill: la reazione di Ridge

Anticipazioni Beautiful: Ridge scopre che Bill ha baciato Brooke

Ridge viene a conoscenza del bacio tra Brooke e Bill, secondo le anticipazioni di Beautiful. Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, la Logan sostiene l’ex marito nella battaglia per la custodia del piccolo Will. Il capo della Spencer Publications si ritrova a perdere la causa, ma il tutto accade attraverso un complotto ideato da Ridge. Quest’ultimo si mette d’accordo con il giudice McMullen, che gli deve un favore, e fa concludere il processo con la sconfitta di Bill. Non appena Brooke viene a conoscenza della verità va su tutte le furie. La Logan riferisce subito a Katie quanto accaduto, mentre Ridge le chiede di non farne parola con nessuno. Non solo, Brooke decide di continuare a sostenere Bill, il quale appare molto felice del suo appoggio. Lo Spencer si lascia andare a importanti dichiarazioni per la sua ex moglie e poi la bacia. Steffy assiste di nascosto alla scena, ma non vede la Logan rifiutare Bill allontanandolo. Ovviamente la madre di Kelly corre a rivelare quanto visto a Ridge.

Beautiful, Ridge lascia Brooke? Il Forrester prende una decisione

Ridge non prende affatto bene quanto raccontato da Steffy. Il Forrester affronta subito la moglie, a cui consiglia di convolare a nozze con Bill. Sembra proprio che il padre di Thomas voglia chiudere così il loro matrimonio. La Logan gli spiega subito quanto realmente accaduto con lo Spencer, assicurandogli di averlo subito respinto. Brooke non vuole credere che il loro rapporto venga distrutto da questo. Pertanto, tenta di convincerlo a dimenticare questa piccola parentesi e ad andare avanti. A questo punto, la Logan dichiara che le uniche labbra che ha voglia di baciare sono le sue. Inaspettatamente, Ridge si ritrova a fare un passo indietro e a mettere da parte quanto accaduto.

Brooke e Ridge restano insieme: il Forreste le fa un avvertimento

Ridge non interrompe il suo matrimonio con Brooke, dopo essere venuto a conoscenza del bacio con Bill. Inizialmente il Forrester sembra voler allontanarsi dalla sua amata, non sopportando la vicinanza con lo Spencer. Subito dopo, di fronte a Hope, Ridge conferma di non avere alcune intenzione di separarsi da Brooke. Nonostante ciò, il Forrester avverte la Logan: non deve più permettere al suo rivale di avvicinarsi a lei. Continua a esserci, dunque, una fortissima rivalità tra Ridge e Bill e i colpi di scena, infatti, non terminano di certo qui.