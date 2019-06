Anticipazioni Beautiful: Bill bacia Brooke, Steffy assiste alla scena

Beautiful anticipazioni: Steffy assiste al bacio tra Bill e Brooke

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Steffy si ritrova ad assistere a un bacio passionale tra Bill e Brooke! Il tutto accade dopo che lo Spencer perde la causa sulla custodia di Will. Scendendo nel dettaglio, Katie decide di intraprendere questa strada, poiché, insieme a Thorne, è convinta che l’ex marito non sia un ottimo esempio per il loro bambino. E mentre Brooke si schiera apertamente dalla parte di Bill, ecco che Ridge appare certo che questo sia il momento giusto per vendicarsi. Per tale motivo, il Forrester, disposto a tutto, mette in atto un subdolo piano. Inaspettatamente i telespettatori vedranno il figlio di Eric iniziare un complotto con il giudice McMullen, il quale segue il processo. Ridge chiede al suo vecchio amico di ricambiare un favore del passato, facendo perdere la custodia a Bill. Inizialmente il giudice confessa di non voler commettere un atto così illegale, ma poi sceglie di appoggiare l’idea di Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Bill vicino a Brooke dopo la sconfitta in tribunale

Ben presto, Brooke riesce a scoprire il subdolo piano di Ridge e McMullen. Però è ormai troppo tardi, visto che il processo si conclude con la sconfitta di Bill. La Logan non trova affatto giusto quanto accaduto e inizialmente affronta il giudice, che spaventato le chiede di mantenere il silenzio. Subito dopo, Brooke discute animatamente con Ridge. La coppia ha un acceso litigio, durante il quale il Forrester consiglia alla moglie di non rivelare a nessuno quanto realmente accaduto. Ma la Logan raggiunge Bill, a cui invece confessa il tutto. Brooke si dice fiera dello Spencer, che non ha cercato di manipolare il processo a suo piacimento. Di fronte a lei, Bill ammette di essersi pentito di averla lasciata andare e di aver sempre saputo che lei l’avrebbe sostenuto.

Bill bacia appassionatamente Brooke: lei lo allontana, ma Steffy è convinta che stia tradendo Ridge

Proprio durante questo confronto, Bill bacia appassionatamente Brooke. Inaspettatamente Steffy apre la porta dell’ufficio e assiste al bacio tra i due. La giovane Forrester decide, però, di non intervenire sul momento e così fa un passo indietro e chiude la porta. Subito dopo, Brooke allontana Bill, apparendo fortemente infastidita. La Logan è una donna sposata e non ha alcuna intenzione di tradire Ridge, ma Steffy non ascolta queste sue parole e si convince, dunque, che la donna stia tradendo suo padre.