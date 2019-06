Puntate Beautiful, Brooke scopre il complotto tra Ridge e il giudice

Beautiful anticipazioni: Brooke scopre il subdolo piano di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che Brooke si ritrova di fronte a una verità sconcertante che riguarda il complotto tra Ridge e il giudice McMullen. Le ultime puntate in onda su Canale 5 vedono al centro della scena la causa che decide di iniziare Katie ai danni di Bill. Scendendo nel dettaglio, convinta da Thorne, la più piccola delle sorelle Logan sceglie di togliere la custodia di Will a Bill. A detta del Forrester, lo Spencer non sarebbe un buon padre e un ottimo esempio per il bambino. Katie si convince di ciò e, con l’avvocato Carter, inizia la causa in tribunale. A gestire il tutto è il giudice McMullen, un vecchio amico di Ridge. Quest’ultimo vede la causa come una grande occasione di vendicarsi contro Bill. Pertanto, il Forrester chiede al giudice di ricambiare un favore del passato, concludendo il processo con la sconfitta dello Spencer. Inizialmente McMullen sembra non voler iniziare questo complotto, in quanto sa quali sono i rischi che correrebbe la sua carriera. Ma alla fina decide di ricambiare il favore che Ridge gli aveva fatto anni prima.

Beautiful, Ridge fa in modo che Bill perda la custodia di Will: Brooke scopre tutto

Ridge inizia un vero e proprio complotto con McMullen. Nasce il processo, durante il quale Bill si fa difendere da Justin. Dalla sua parte si schierano Brooke, Wyatt e anche Liam. Inaspettatamente il neo marito di Hope decide di appoggiare il padre in questa causa. Ma questo sembra non bastare al giudice, che fa concludere la causa con Bill che perde la custodia di Will. Una dura sconfitta per lo Spencer, che può incontrare il bambino insieme a Katie il giorno successivo. Il capo della Spencer Publications assicura al piccolo che quanto deciso in tribunale non cambierà l’amore che prova per lui. Intanto, Brooke fa una scoperta sconvolgente. Mentre Ridge si trova nella doccia, la Logan scopre nel suo cellulare un messaggio di McMullen. In questo modo, la madre di Hope collega il tutto e capisce quanto realmente accaduto.

Brooke affronta prima il giudice McMullen e poi lo stesso Ridge

Brooke affronta immediatamente il giudice McMullen, dopo aver letto il messaggio. Dopo averlo raggiunto nel suo ufficio, la Logan gli confessa di aver scoperto il complotto con Ridge. Ovviamente l’uomo appare subito abbastanza spaventato, tanto che inizia a temere il peggio. Subito dopo, Brooke discute animatamente con il Forrester, accusandolo del subdolo complotto ai danni di Bill. Il padre di Steffy chiede alla moglie di non rivelare a nessuno quanto scoperto, in quanto potrebbe essere troppo rischioso. Cosa farà la Logan? Dalle anticipazioni sappiamo che decide di parlarne con Katie!