Beautiful anticipazioni: Bill ritrova la pace con Liam? Il gesto inaspettato

Anticipazioni Beautiful, Bill cerca la pace con i suoi figli: il gesto inaspettato di Liam

Durante le puntate di Beautiful andate in onda in questi giorni, abbiamo visto Bill pronto a ricucire i rapporti con i suoi figli Liam, Will e Wyatt. In particolare, il capo della Spencer Publications ha qualche problema con i primi due, i quali sembrano non riconoscerlo più come padre. Liam, dopo quanto accaduto con Steffy, pare non voler sapere più niente di lui, tanto da non invitarlo al matrimonio. Intanto, Will appare sempre più distante, a causa delle sue continue assenze. Ora che Bill vuole rimediare accade qualcosa di davvero forte. Katie e Thorne si uniscono in una vera e propria lotta giudiziaria, per togliere allo Spencer la custodia di Will. Ovviamente Bill è pronto a tutto pur di evitare che ciò avvenga, ma inevitabilmente finisce in tribunale. A sostenere la Logan e Thorne c’è Ridge. Quest’ultimo vede la causa come una grande possibilità per vendicarsi finalmente del suo nemico. Ed ecco che, in tutta questa situazione, a fare un gesto importante è proprio Liam.

Bill e la lotta per la custodia di Will: Liam decide di sostenere suo padre

Mentre Brooke sostiene Bill per la custodia di Will, dall’altra parte Ridge appare senza scrupoli. Nel frattempo, nel corso della causa, il giudice chiede la testimonianza degli altri figli dello Spencer. Wyatt, come già tutti immaginano, appoggia suo padre completamente. Ed ecco che arriva anche il turno di Liam. Dopo quanto accaduto con Steffy, tutti si sarebbero aspettati di vedere il marito di Hope schierarsi dalla parte di Katie e Thorne. Ma di fronte al giudice, il padre della piccola Kelly sorprende davvero tutti. Scendendo nel dettaglio, Liam appoggia Bill, rivelando di volerlo vedere in futuro insieme al piccolo Will. A detta del giovane Spencer, suo padre ama molto il bambino. Carter fa in modo che Liam confessi il tradimento di Bill e Steffy e lui ovviamente non può smentire. Nonostante ciò, ammette di essere dalla parte di suo padre.

Bill e Liam, pace ritrovata: il marito di Hope fa conoscere la piccola Kelly a suo padre

Un bel gesto quello di Liam, che avrebbe potuto vendicarsi contro Bill. In realtà, il giovane marito di Hope si unisce con Wyatt in questa causa. Poco dopo accade anche un altro avvenimento importante: Liam permette a suo padre di conoscere sua nipote Kelly. Ebbene sembra proprio che così torni finalmente il sereno tra padre e figlio.