Puntate Beautiful: Ridge prepara la vendetta contro Bill

Beautiful anticipazioni: Ridge si schiera contro Bill e prepara la sua vendetta

Le anticipazioni di Beautiful vedono Bill in serie difficoltà. Dopo quanto accaduto con Steffy e Liam, lo Spencer si ritrova ad affrontare la furia dei Forrester, in particolare quella di Thorne e Ridge. Il primo convince Katie a costruire una famiglia insieme, allontanando Bill dal piccolo Will. Inaspettatamente la più piccola delle sorelle Logan si mostra subito d’accordo con il suo nuovo fidanzato, tanto da voler iniziare una causa per la custodia del bambina. Ed ecco che ad approfittare della situazione ci pensa Ridge, che vede questa come l’occasione giusta per vendicarsi del suo più grande nemico. Pertanto, prepara un piano ben preciso per mettere finalmente il suo rivale con le spalle al muro. Proprio per tale motivo, il Forrester commette un gesto davvero inaspettato e subdolo. Ridge ha intenzione di giocare tutte le carte possibili per potersi vendicare contro Bill, sebbene dall’altra parte la sua stessa moglie si mostri fortemente contraria.

Ridge contro Bill: il gesto subdolo durante la causa sulla custodia di Will

Da una parte vediamo Ridge sostenere con tutte le sue forze Thorne e Katie, dall’altra c’è Brooke che, invece, non può non prendere le difese di Bill. La Logan è convinta che lo Spencer non dovrebbe essere allontanato dal suo stesso figlio. Nel frattempo, Ridge decide di giocarsi una carta vincente, ma che viene sicuramente disprezzata da Brooke. Un gesto subdolo quello del Forrester, davvero disposto a tutto pur di ottenere i suoi scopi. Sfruttando un vecchio favore, Ridge chiede al giudice, che deve seguire la causa sulla custodia di Will, di ricambiare. L’uomo non vuole assolutamente collaborare con il Forrester, poiché sa che potrebbe perdere il suo lavoro in questo modo. Ma Ridge riesce a convincerlo a far terminare il processo a modo suo.

Ridge fa terminare il processo contro Bill a modo suo: il giudice McMullen cede

Ridge convince il giudice McMullen a concludere la causa sulla custodia di Will a modo suo. L’uomo dovrà far perdere Bill, nonostante le prove siano a suo favore. Un gesto inaspettato quello del Forrester, che dimostra di essere disposto a tutto pur di vendicarsi contro Bill. Il piano di Ridge termina come lui vorrebbe? Vi anticipiamo che Brooke scopre presto la verità e non reagisce bene!