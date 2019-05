Anticipazioni Beautiful: Bill nei guai per suo figlio, Brooke sorprende

Beautiful anticipazioni: Katie e Thorne contro Bill per la custodia di Will

Le prossime puntate italiane di Beautiful vedranno al centro della scena Bill. Il capo della Spencer Publications si ritrova ad affrontare una vera e propria lotta giudiziaria, a causa di Thorne. Questa volta non c’entrano Liam o Wyatt, ma il piccolo Will. La Logan si rende conto del fatto che Bill non è mai stato un padre davvero presente per il loro bambino. Lo Spencer, dopo quanto accaduto con Steffy e Liam, ha intenzione di rimediare. Ma viene bloccato proprio da Thorne, disposto a tutto pur di allontanare il grande nemico da Katie. Infatti, il fratello di Ridge ha la sola intenzione di formare una famiglia insieme alla Logan e a Will. L’unico modo per ottenere questo suo obbiettivo è quello di tenere lontano Bill, con cui da sempre è in contrasto. Pertanto, il Forrester convince Katie a togliere la custodia di Will allo Spencer. Un duro colpo per il padre di Liam, che si ritrova a dover lottare con tutte le sue forze per risolvere la situazione. Ed ecco che al suo fianco trova inaspettatamente una persona per lui molto importante.

Bill e la lotta legale per la custodia di Will: Brooke si schiera dalla sua parte

Dopo aver superato la triste situazione creatasi con Steffy e Liam, Bill è pronto a migliorare i rapporti con la sua famiglia, in particolare con Will. In quest’ultimo periodo lo Spencer non ha svolto un ruolo centrale nella vita del bambino, a causa dei suoi molteplici problemi d’amore. Ma ora ha intenzione di rimediare. A ostacolarlo ci pensano Katie e Thorne. I due sono convinti che Bill non potrà mai essere un buon padre per Will, a cui non darebbe un ottimo esempio da seguire. Ad appoggiare lo Spencer ci pensa Brooke. Sin da subito, vi anticipiamo, la Logan si mostra fortemente contraria alla scelta presa da sua sorella e sono tanti i litigi che si ritrova ad affrontare con Ridge, proprio per tale motivo.

Brooke contro Katie e Ridge per difendere Bill: la Logan appoggia l’ex marito

Brooke prende immediatamente le difese di Bill. Inaspettatamente, la Logan si piazza contro sua sorella e suo marito per proteggere lo Spencer. A detta della madre di Hope, l’uomo non dovrebbe assolutamente sparire dalla vita di Will, che è suo figlio. A non appoggiare questa sua idea è, invece, Ridge. Quest’ultimo è pronto a vendicarsi duramente contro il suo grande rivale, ritrovandosi spesso a discutere con sua moglie.