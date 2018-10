Beautiful anticipazioni americane: Bill perde la custodia di Will

Anticipazioni americane Beautiful: il giudice decide di togliere la custodia di Will a Bill

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano la decisione del giudice sulla custodia di Will, il figlio di Katie e Bill. Per chi ancora non fosse al corrente di quanto sta accadendo nelle puntate in onda in America, la piccola delle sorelle Logan, con il sostegno di Thorne, decide di togliere la custodia di Will a Bill. Una scelta che non viene pienamente apprezzata da Brooke, la quale decide di schierarsi dalla parte dello Spencer. Nel frattempo, Katie sposa Thorne e i due riescono a dimostrare al giudice di potere dare al piccolo una vera famiglia. La Logan spiega in tribunale che Bill non è un padre che è stato molto presente nella vita del loro bambino, anzi ha sempre preferito prestare attenzione alle vicende di Liam e Wyatt. Ma la decisione del giudice non avviene solo attraverso queste dichiarazioni. Infatti, a intromettersi in questo caso ci ha pensa anche Ridge. Quest’ultimo appare disposto a tutto pur di vendicarsi contro lo Spencer.

Bill perde la custodia di Will, dietro la scelta del giudice c’è Ridge

Il giudice McMullen, in pochi lo sanno, è amico di Ridge. In passato il Forrester gli ha fatto un grande favore e ora è sicuro che sia arrivato il momento di ricambiare. Inizialmente l’uomo sembra non voler accettare la proposta del figlio di Eric, ma a quanto pare sceglie di aiutarlo con questo caso. Infatti, il giudice annuncia che la custodia di Will è solo di Katie. Bill si ritrova devastato in tribunale, ma dichiara che questo non lo allontanerà mai dal suo bambino. Katie gli chiede scusa per tutta questa situazione, ma ammette di essersi ritrovata costretta. Intanto, Bill ci tiene a ringraziare sia Wyatt che Liam, i quali hanno sostenuto il padre in tribunale.

Ridge soddisfatto di essersi finalmente vendicato di Bill attraverso la causa di Katie

Ridge prima di lasciare il tribunale saluta il giudice. Il Forrester ringrazia l’amico e gli assicura che il favore ora è stato ricambiato. Non solo, il padre di Steffy rivela di essere convinto del fatto che questa storia non verrà mai scoperta da nessuno. Ma noi sappiamo bene ormai che nella soap americana tutto prima o poi viene fuori.