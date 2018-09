Anticipazioni Beautiful puntate americane: l’importante gesto di Liam per Bill

Beautiful anticipazioni americane: Liam decide inaspettatamente di sostenere Bill in tribunale contro Katie

Inaspettatamente Liam appoggia Bill in tribunale, secondo quanto si sa dalle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Il giovane Spencer decide di sostenere il padre, il quale sta lottando per continuare ad avere la custodia di Will. Dall’altra parte, Katie e Thorne chiedono al giudice di permettergli di formare una famiglia insieme al bambino senza la presenza del suo vero padre, Bill. Lo Spencer sembra sul punto di perdere per sempre Will. Ridge lo mette ancora più in crisi, quando testimonia contro di lui. Infatti, il Forrester è dalla parte di Katie e Thorne e sembra disposto a tutto pur di vendicarsi con il rivale. Nel frattempo, però, non sa che sua moglie è complice di Bill. Brooke sin dall’inizio si schiera dalla parte dello Spencer, con cui si incontra più volte di nascosto. Bill decide addirittura di chiamarla tra le sue testimoni, convinto che la Logan possa aiutarlo. Ed ecco che arriva prima la testimonianza di Liam, che sotto le domande di Carter è costretto a rivelare che il padre l’ha colpito con un pugno.

Bill rischia di perdere la custodia di Will: Liam sostiene il padre

Non solo, Carter porta Liam al punto di confessare che Bill l’ha tradito proprio con Steffy, sua moglie. Ovviamente il giovane Spencer non smentisce tutto questo, ma decide di fare un gesto importante per il padre. Il marito di Hope dichiara di fronte al giudice che Bill ama Will e che vorrebbe vederli insieme in futuro. Per Liam ne vale davvero la pena. Dopo tutto quello che è accaduto con il capo della Spencer Publications, sembrava ormai certo che Liam potesse testimoniare contro di lui. Eppure il giovane sceglie di parlare, nonostante tutto, positivo del padre. Questo va a provare il grande affetto che c’è in realtà tra loro, sebbene spesso si siano scontrati. Nel frattempo, Wyatt fuori dalla stanza del tribunale sente che per Bill si sta mettendo comunque male.

Liam e Brooke appoggiano Bill in tribunale: Katie e Thorne sembrano avere la meglio

Una causa difficile quella che vede protagonisti Katie, Bill e Will. La piccola delle sorelle Logan vorrebbe dare una famiglia al suo bambino insieme a Thorne, allontando così l’ex marito. Il Forrester sposa addirittura la sorella di Brooke pur di permetterle di vivere il più serenamente possibile il loro amore insieme a Will. Brooke, però, è contraria a tutto ciò, in quanto convinta che non si debba allontanare un padre da un figlio.