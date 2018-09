Beautiful anticipazioni americane: Bill non ferma le nozze di Katie e Thorne

Anticipazioni americane Beautiful: Katie e Thorne diventano marito e moglie, Bill non ferma le nozze

Finalmente arriva il grande giorno per Katie e Thorne nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful. La piccola delle sorelle Logan dice sì al figlio di Eric e diventa ufficialmente sua moglie. Intanto, alla Spencer Publications Bill riflette sul da farsi. Ora Katie può formare una famiglia felice con Thorne e il piccolo Will. Di fronte a questo nuovo nucleo familiare, il giudice potrebbe decidere di togliere la custodia a Bill del suo bambino. Una storia che sta tormentando lo Spencer, il quale non ha alcuna intenzione di perdere il suo figlio più piccolo. Ed è proprio per lui che decide di non fermare le nozze di Katie e Thorne. Justin è convinto che Bill sia pronto a interrompere il matrimonio della sua ex moglie, in casa di Eric. Ma inaspettatamente lo Spencer decide di restare nel suo ufficio, sperando che suo figlio sia felice. Non ha alcuna intenzione di perderlo, ma neanche di farlo soffrire rovinando il matrimonio della madre.

Il matrimonio di Katie e Thorne: il grande giorno è finalmente arrivato

Il piccolo Will è contento per il grande passo compiuto dalla madre. Il piccolo, prima del matrimonio, rivela a Katie di essere felice. Tutti sono entusiasti di queste nozze. Tutte le sorelle Logan e Hope si danno un grande abbraccio prima del matrimonio. Nel frattempo, Eric guarda Thorne soddisfatto per questo importante passo che sta facendo. Ed ecco che finalmente arriva Katie, a cui Thorne fa diverse promesse. Insieme formeranno una famiglia con il piccolo Will. La piccola delle sorelle Logan si sente fortunata di aver trovato una persona che la ama come lui. L’unico che non prende parte all’evento è proprio Bill, il quale ovviamente non è stato invitato.

Bill non ferma le nozze di Katie e Thorne per il bene di Will

Brooke e Ridge sono i rispettivi testimoni di Katie e Thorne. La prima è felice di vedere la sorella vivere con tanto amore questo giorno importante. Ma prima delle nozze, le chiede di mettere da parte la causa contro Bill sulla custodia di Will. Ma ancora una volta Katie afferma di voler andare avanti, ma permetter comunque allo Spencer di vedere ogni tanto suo figlio. Bill teme che il bambino possa vedere Thorne come suo padre.