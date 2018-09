Beautiful puntate America: Bill rischia di perdere Will, la reazione di Liam

Beautiful puntate americane: Bill rischia di perdere Will, Liam e Wyatt ne parlano

Bill rischia di perdere Will, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Liam e Wyatt parlano di quanto sta accadendo al padre, in particolare della guerra legale che sta per affrontare contro Thorne e Katie. I due hanno intenzione di togliere la custodia di Will e Bill, non permettendo così più a quest’ultimo di vedere come prima il figlio. Ovviamente lo Spencer è disposto a tutto pur di evitare ciò e inizia a pensare con Justin a un piano per combatterli. Intanto, mentre Brooke è dalla parte di Bill, ecco che Ridge si schiera apertamente con Katie e il fratello. Inizia una vera e propria lotta e i protagonisti della soap sono inevitabilmente divisi in questa causa. Sia Liam che Wyatt verranno chiamati a testimoniare in tribunale, dove dovranno fare delle dichiarazioni positive o negative sul padre. Proprio per tale motivo, i due si confrontano prima del processo. Entrambi ammettono che Bill ama molto Will, ma sottolineano i diversi errori che ha commesso negli anni.

Bill vicino al processo legato alla custodia di Will, Liam potrebbe testimoniare contro di lui

In particolare, Liam si dice sicuro del fatto che Will dovrebbe avere un esempio migliore da seguire. A questo punto Wyatt rimane sconvolto dell’affermazione del fratello. Infatti, gli chiede da quale parte sta. Il marito di Hope rivela che secondo lui il loro fratellino dovrebbe avere più sicurezza da parte del genitore. Sebbene sia convinto del fatto che il modo di amore di Bill sia strano, Wyatt non vorrebbe mai andare contro il suo stesso padre. Liam, invece, sembra intenzionato a farlo. Il giovane ammette che per Will la vita sarebbe migliore con un papà come Thorne. Questa dichiarazione lascia senza parole il figlio di Queen.

Liam e Bill, il rapporto tra loro si è rovinato: l’ex marito di Steffy non lo considera come una figura positiva per Will

Sappiamo che ultimamente Bill e Liam hanno avuto diversi problemi. Inizialmente padre e figlio si sono scontrati per la Sally Spectra. Dopo di che, il capo della Spencer Publications ha trascorso una notte di passione proprio con la moglie di Liam, Steffy. Questo ha complicato ancora di più il loro rapporto. Dopo questi tristi scontri, Liam potrebbe scegliere di andare contro al padre in tribunale.