Beautiful: Bill perde la custodia di Will, ma Katie fa un passo indietro

Anticipazioni Beautiful, Bill perde la custodia di Will a causa del subdolo piano di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful vedono Bill e Katie al centro della causa legale, che riguarda la custodia di Will. La Logan è intenzionata a cambiare drasticamente la vita del suo bambino, convinta da Thorne. A intromettersi in tutto ciò sono Brooke e Ridge. Mentre la prima si schiera dalla parte di Bill, il Forrester vede questa come l’occasione perfetta per vendicarsi del suo grande nemico. Per tale motivo, decide di mettere in atto un subdolo piano. Scendendo nel dettaglio, il padre di Steffy chiede al giudice McMullen di far concludere il processo con la sconfitta di Bill. In questo modo, potrà ricambiare un favore del passato. Inizialmente, il giudice non sembra intenzionato a far parte di questo complotto, ma subito dopo decide di accettare. Pertanto, la causa si conclude con Bill che perde inevitabilmente la custodia di Will. A scoprire il piano di Ridge è Brooke, la quale nota sul cellulare dell’uomo alcuni messaggi del giudice.

Katie viene messa in guardia da Brooke: la Logan fa un passo indietro

Brooke, scoperto l’inganno, decide di affrontare subito McMullen e poi suo marito. Ridge le chiede di mantenere il silenzio, ma la Logan non vuole farsi assolutamente da parte. Proprio in questa circostanza, scatta un bacio con Bill. Lo Spencer, vista la vicinanza e la lealtà di Brooke, la bacia con passione. Steffy, di nascosto, assiste a questa scena inaspettata. Ma non finisce qui, in quanto la Logan sceglie di aprire gli occhi di Katie, confessandole quanto realmente accaduto durante il processo. Ed ecco che la madre di Will prende una decisione inaspettata. La più piccola delle sorelle Logan, sconvolta per il complotto messo in atto da Ridge, decide di fare un passo indietro nei confronti di Bill.

Katie sbalordisce Bill: la Logan decide di mettere da parte la lotta per la custodia di Will

Convinta che quanto fatto da Ridge e il giudice faccia parte di un subdolo complotto, Katie fa un passo indietro. La più piccola delle sorelle Logan si reca, infatti, alla Spencer Publications dall’ex marito insieme al loro bambino. Non appena riescono a restare soli, Katie ammette di vedere la situazione in modo diverso dopo il processo. In particolare, la Logan confessa che Brooke è riuscita a farle aprire gli occhi. Proprio per tale motivo, si dice felice del fatto che Bill voglia essere un buon padre per il piccolo Will. Di fronte a queste parole, lo Spencer resta sbalordito.