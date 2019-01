Beautiful, Bill ci riprova con Steffy: lei concede l’annullamento a Liam

Beautiful anticipazioni: Steffy prende una decisione inaspettata e lascia libero Liam

Le anticipazioni di Beautiful annunciano una decisione inaspettata di Steffy. La figlia di Ridge decide improvvisamente di concedere l’annullamento del matrimonio a Liam. La giovane Forrester è pronta a firmare i documenti per rendere il padre di suo figlio libero di vivere la sua vita come desidera. Il tutto accade dopo il ritorno di Taylor. Quest’ultima arriva a Los Angeles e confessa a Bill di essere lei la colpevole del suo tentato omicidio. La donna ammette le sue colpe anche di fronte a Steffy, la quale corre immediatamente da Liam per confermargli ciò che da sempre sapeva: non è stato lui a sparare Bill alle spalle. Da qui per la vita del giovane Spencer sembra cambiare, in quanto finalmente si rende conto di non essere lui il vero colpevole. Con suo padre arriva addirittura un piccolo chiarimento. Subito dopo, Bill chiede a Steffy di concedere l’annullamento del matrimonio a Liam e di iniziare una nuova vita insieme.

Steffy firma i documenti d’annullamento del matrimonio con Liam

Steffy concede l’annullamento del matrimonio a Liam, ma non intende comunque stare insieme a Bill. Infatti, la giovane Forrester informa il marito di voler continuare a mantenere le distanze dal suocero. Consegna così i documenti d’annullamento firmati, lui potrà strapparli, iniziando una nuova vita con Steffy, o firmarli, ponendo fine al loro matrimonio. Il figlio di Bill è sconvolto di fronte alla scelta presa dalla moglie. Infatti, sono tutti convinti che la Forrester sia ancora disposta a tutto pur di combattere per Liam, eppure inaspettatamente decide di fare questo passo. Ora il giovane Spencer è libero di seguire i suoi desideri e la sua strada, grazie alla libertà che Steffy sceglie di donargli. Ma la Forrester spera che il marito strappi i documenti.

Liam deve scegliere se stare insieme a Steffy: lei lo bacia, ma lui la rifiuta

Ovviamente Steffy continua a sperare di formare una famiglia insieme a Liam e alla bambina che sta per nascere. Vorrebbe sicuramente vedere il marito strappare i documenti d’annullamento. Ma sembra proprio che il giovane Spencer non voglia più vivere insieme a Steffy. Quando lei tenta di baciarlo, lui si allontana e la rifiuta. Liam ora è pronto a ricominciare una nuova vita a fianco a Hope.