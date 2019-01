Beautiful anticipazioni: la notizia che riunisce inaspettatamente Bill e Liam

Anticipazioni Beautiful: il ritorno di Taylor dà una svolta al rapporto di Bill e Liam

Nel corso delle prossime puntate italiane di Beautiful, i telespettatori vedranno un chiarimento tra Bill e Liam. Padre e figlio finalmente riescono a riappacificarsi, dopo un periodo molto buio. Sappiamo bene che i rapporti tra i due Spencer si è rovinato qualche tempo fa. Il tutto ha preso inizio quando Bill si è ritrovato a consolare Steffy, con cui ha trascorso una notte di passione. Da quel momento, Liam ha deciso di chiudere completamente con il padre. Sicuramente questo non è il primo problema che riesce a colpire il loro rapporto, ma questa volta la delusione di Liam è stata decisamente devastante. Infatti, abbiamo visto il giovane Spencer credere di essere lui il colpevole del tentato omicidio di Bill. Ma ecco che arriva la svolta con il ritorno di Taylor. Quest’ultima torna, dopo tanto tempo, a Los Angeles e rivela a Bill e a Steffy un segreto inaspettato.

Steffy dà una bella notizia a Liam: non è stato lui a sparare a suo padre

Taylor annuncia di essere stata lei a sparare Bill alle spalle. La donna era convinta di poter vendicare sua figlia, in quanto convinta che lo Spencer abbia approfittato della fragilità di Steffy. Quest’ultima è sconvolta di fronte alla confessione della madre, che deve assolutamente restare segreta. Infatti, la figlia di Ridge chiede a Bill di non parlare con nessuno di quanto appena saputo e di non denunciare Taylor. A questo punto, la Forrester corre da Liam e gli consiglia di stare tranquillo, poiché ha la conferma che non è stato lui a tentare di uccidere suo padre. Steffy decide, per il momento, di non rivelare al marito la verità, ma lo convince della sua innocenza. Proprio dopo aver avuto questa notizia, Liam incontra Bill.

Liam e Bill si incontrano: padre e figlio felici di aver scoperto finalmente la verità

Liam e Bill si incontrano e hanno finalmente un chiarimento. Secondo il capo della Spencer Publications i ricordi del figlio rappresentano solo una sua fantasia. L’uomo tira poi un sospiro di sollievo, felice che non sia stato proprio il suo ragazzo a sparargli. Liam è ancora confuso e continua a ripetere: “Non sono stato io”. Il giovane Spencer è contento di avere un’altra conferma dopo quella di Steffy. Sa, però, che suo padre conosce il nome del vero colpevole. Bill, nonostante il figlio insista con le domande, evita di dargli una risposta. “Non hai premuto il grilletto. Non potevi premere il grilletto”, afferma Bill mentre guarda Liam.