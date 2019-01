Beautiful anticipazioni: Taylor torna e confessa tutto a Bill

Anticipazioni Beautiful: Taylor torna a Los Angeles e affronta subito Bill

Taylor, interpretata da Hunter Tylo, torna a Los Angeles nelle prossime puntate di Beautiful. La madre di Steffy decide di affrontare Bill, a cui fa una rivelazione inaspettata. Il capo della Spencer Publications è convinto che dietro il suo tentato omicidio ci sia Liam, il quale da poco gli ha confessato la sua colpevolezza. In realtà, si tratta di un momento di confusione del giovane Spencer, sicuro di essere stato lui a tentare di uccidere suo padre. Quest’ultimo mantiene il silenzio con il detective Sanchez e non denuncia il figlio. Nel frattempo, ecco che Taylor corre da Bill, con cui ha un duro e acceso confronto. L’ex moglie di Ridge si presenta a casa dello Spencer, offendendolo duramente. “Sei un uomo orribile”, urla la Hamilton contro di lui. La donna è convinta che Bill abbia approfittato della fragilità di Steffy, arrivando a distruggere il suo matrimonio con Liam. Taylor non riesce a capire come lo Spencer abbia potuto commettere un gesto del genere, visto che ha sempre sostenuto la coppia.

Taylor ricorda il momento in cui ha scoperto quanto accaduto tra Steffy e Bill

Bill ha sempre sostenuto la storia d’amore di Liam e Steffy, in particolar modo quando il figlio avrebbe voluto stare insieme a Hope. Invece, questa volta, lo Spencer è convinto che il giovane debba vivere la sua relazione con la Logan. Non solo, Bill è anche sicuro che solo lui potrebbe dare il meglio a Steffy. Taylor appare sempre più furiosa, mentre Dollar Bill le fa presente di non essere una brava madre, poiché non è stata vicina alla figlia in questo periodo difficile. Ed ecco che la Hamilton inizia a ricordare ad alta voce il momento in cui Ridge le ha raccontato cosa fosse accaduto tra Steffy e Bill.

Taylor confessa a Bill di essere lei la colpevole del suo tentato omicidio

La Hamilton ricorda la sera in cui ha scoperto della notte di passione tra Steffy e Bill. In particolare, la donna confessa allo Spencer di aver preso subito un aereo, in quanto voleva affrontarlo immediatamente faccia a faccia. Quando è arrivata a casa sua ha visto la sua pistola d’oro, mentre lui si trovava di fronte alla finestra, girato di spalle. Taylor si mette in posizione e punta la pistola contro Bill, il quale le chiede di fermarsi. A questo punto, la Hamilton confessa di essere lei la colpevole del suo tentato omicidio!