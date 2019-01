Anticipazioni Beautiful: Bill non denuncia Liam, ma a una condizione

Beautiful anticipazioni: Bill propone a Liam un patto che riguarda Steffy

Le anticipazioni di Beautiful annunciano un patto che Bill propone a Liam. Il capo della Spencer Publications esce dall’ospedale e va subito a trovare suo figlio nella sua stanza d’hotel. Proprio qui, l’uomo rivela al figlio che non lo denuncerà, ma a una condizione. Bill propone a Liam la libertà in cambio di Steffy! Ebbene lo Spencer rivela al giovane di essere pronto a lasciare perdere quanto accaduto quella notte che è stato sparato alle spalle, ma vuole la libertà della figlia di Ridge. Bill è sicuro che ciò che è accaduto tra lui e Steffy potrebbe riaccadere tante altre volte. Proprio per tale motivo, è convinto che siano destinati a stare insieme, proprio come Liam e Hope. Infatti, Bill consiglia il figlio a ricominciare una nuova vita insieme alla Logan. Intanto, lui è pronto a conquistare il cuore di Steffy. Una proposta inaspettata quella del capo della Spencer Publications, che ha intenzione di voltare pagina proprio insieme alla giovane Forrester. Ma ecco che Liam non prende affatto bene il discorso del padre.

Bill decide di non denunciare Liam, ma in cambio vuole Steffy

Bill propone a Liam la libertà in cambio di sua moglie! Lo Spencer è convinto che tutti loro debbano andare avanti e si mostra sicuro del fatto che Steffy ormai appartenga a lui. A Liam, però, non piace per nulla il discorso fatto dal padre, in quanto è convinto che le donne non siano degli oggetti che devono essere posseduti. Non solo, il giovane è anche sicuro del fatto che sia stato proprio suo padre a portargli via Steffy, rovinando il loro matrimonio. Ma Bill afferma che quella notte non era da solo, ma c’era anche Steffy: “Ci sono volute due persone quella notte, e succederà ancora”. Liam non apprezza per nulla questa affermazione del padre!

Liam sconvolto dal “patto” che vorrebbe fare Bill, in cambio della sua libertà

Il giovane Spencer si altera di fronte all’ultima affermazione del padre. Liam inizia a urlare contro Bill, chiedendogli subito di andarsene dalla sua stanza d’hotel. Suo padre se ne va e Liam inizia a camminare, ripensando alla notte in cui ha commesso il tentato omicidio. In realtà, vi ricordiamo che il giovane Spencer è semplicemente confuso, in quanto non è stato lui a sparare Bill.