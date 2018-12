Beautiful anticipazioni: chi ha sparato a Bill Spencer? Taylor e Thorne coinvolti

Anticipazioni Beautiful: Taylor ha sparato a Bill Spencer? La verità potrebbe essere un’altra

Taylor ha sparato a Bill Spencer a Beautiful. Il mistero è stato risolto da tempo nelle puntate americane della soap opera ma la verità potrebbe essere un’altra. Secondo gossip e rumors che circolano oltreoceano, la madre di Steffy potrebbe aver subito una sorta di “lavaggio del cervello”. È stata la stessa attrice Hunter Tylo a parlarne su Twitter, puntualizzando che nella serie niente è mai come sembra. Taylor sarebbe stata dunque indotta da qualcun altro a premere il grilletto. Da chi? I beninformati non hanno dubbi: dietro Taylor si nasconderebbe Thorne Forrester.

Thorne va via: ha fatto il lavaggio del cervello a Taylor?

Il fratello di Ridge avrebbe agito in questo modo per vendicarsi delle morti di Darla e Aly, avvenute rispettivamente per mano di Taylor e Steffy. Negli scorsi giorni l’interprete di Thorne, Ingo Rademacher, ha annunciato il suo addio allo show per intraprendere nuove strade professionali. Il tedesco non ha escluso eventuali ritorni in futuro, segno che il suo personaggio potrebbe allontanarsi da Los Angeles dopo l’ennesimo colpo di scena. Sarà davvero così? Al momento si tratta solo di speculazioni e indiscrezioni: nulla di tutto questo è ancora accaduto nelle recenti puntate americane di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful puntate americane dicembre 2018

Al momento, in America, Hope e Steffy sono ai ferri corti proprio per via di Taylor. Dopo aver saputo di quello che la donna ha fatto ai danni di Bill, Hope cerca di proteggere la sua famiglia e in particolare il suo matrimonio con Liam. Una presa di posizione che infastidisce Steffy, mamma da qualche mese della piccola Kelly.