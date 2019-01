Anticipazioni Beautiful: la proposta inaspettata di Hope, scatta il bacio con Liam

Beautiful anticipazioni: Liam sconvolto, Hope non lo lascia solo

Le anticipazioni di Beautiful annunciano un bacio tra Liam e Hope, il primo dopo il ritorno di quest’ultima a Los Angeles. Nel corso delle prossime puntate, la giovane Logan fa una proposta inaspettata al marito di Steffy. Abbiamo visto in queste settimane una Hope pronta a tutto pur di aiutare Liam a ritrovare la serenità insieme a Steffy. I due sono in dolce attesa e, per tale motivo, secondo la figlia di Brooke dovrebbero restare uniti. Ma ecco che la Logan decide di lasciarsi finalmente andare e di gettarsi tra le braccia di Liam. Quest’ultimo, nel frattempo, appare abbastanza sconvolto. Infatti, vedremo nelle prossime puntate il marito di Steffy convincersi di essere lui il colpevole del tentato omicidio di Bill. Una forte confusione mentale lo porta a pensare di aver sparato il suo stesso padre. A consolarlo in questo momento drammatico è proprio Hope, che corre ad aiutarlo nella sua stanza d’albergo.

Liam convinto di essere lui il colpevole del tentato omicidio di Bill: Hope continua a sostenerlo

Hope cerca di non lasciare mai solo Liam, il quale è profondamente scosso. Il giovane Spencer è felice di non trascorrere in solitudine questo momento così drammatico, dopo aver realizzato di essere lui il colpevole del tentato omicidio di suo padre. Nonostante ciò, le chiede di andarsene. In realtà, non comprende come mai Hope non sia terrorizzata da lui dopo ciò che ha fatto. Ma la Logan lo conosce molto bene e sa che può fidarsi di lui. A questo punto, la figlia di Brooke consiglia Liam a farsi visitare da un medico specializzato. Ancora una volta, il giovane chiede a Hope di andarsene. Il figlio di Bill, profondamente sconvolto, è sicuro che prima o poi uscirà fuori la verità sulla sua colpevolezza e, pertanto, deve subito parlarne con Steffy.

Hope chiede a Liam di allontanarsi definitivamente da Steffy: scatta finalmente il bacio

Hope chiede a Liam di non tornare a casa di Steffy e gli ricorda i momenti felici che hanno passato insieme. Dopo di che, la giovane Logan chiede al suo ex marito di divorziare, così potranno finalmente ritornare a vivere il loro amore. Ed ecco che tra i due scatta un bacio all’interno della stanza d’hotel! Un momento inaspettato, ma anche tanto desiderato da Hope, che non ha mai smesso di amare Liam.