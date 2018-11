Beautiful anticipazioni: Wyatt vuole sposare Katie, Bill furioso

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Wyatt e Katie tornano insieme ma Bill scopre tutto

Non è ancora finita la storia d’amore tra Wyatt e Katie a Beautiful. È vero, il giovane Spencer ha lasciato la sorella di Brooke dopo aver visto il bacio con Thorne ma torna presto sui suoi passi. E Wyatt prende una decisione importante: quella di uscire allo scoperto con Katie. Anche quest’ultima è dello stesso parere: basta nascondersi, è tempo di dire al mondo intero della loro relazione. Non solo: Wyatt chiede alla sua ex matrigna di sposarlo. Un passo decisamente importante, che cambia le sorti della soap. Ma, attenzione, questo matrimonio non si farà mai! A rovinare i piani ci pensa Bill Spencer che, ancora afflitto per la storia tra Liam e Steffy, viene presto a scoprire della tresca tra Katie e Wyatt.

Bill Spencer non vuole far sposare Wyatt e Katie

Bill Spencer non appoggia il rapporto tra il figlio Wyatt e l’ex moglie Katie Logan. E quando scopre che i due sono amanti va su tutte le furie ed è contrariato all’idea di un matrimonio. Bill è rabbioso e assicura che se Wyatt e Katie si sposeranno il primo sarà diseredato mentre la seconda perderà la custodia del figlio Will. Insomma, una situazione assai difficile, nella quale si inserisce Thorne Forrester. Il fratello di Ridge, dopo aver dimenticato Brooke, è sempre più preso da Katie e torna a corteggiarla nonostante la presenza di Wyatt.

Beautiful: Wyatt e Katie non si sposeranno mai

Alla fine Wyatt e Katie non andranno mai insieme all’altare: i due si lasceranno e prenderanno strade diverse. La Logan sposerà un altro, mentre Spencer Junior si consolerà con Sally Spectra.