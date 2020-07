Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam fanno l’amore ma non tornano insieme

Steffy e Liam tornano insieme a Beautiful? Assolutamente no! Nonostante la notte di passione insieme Spencer spegne subito gli entusiasmi dell’ex moglie. Il ragazzo è finito a letto con la Forrester solo perché ha bevuto un cocktail in cui Thomas ha inserito di proposito della droga. Lo stilista ha voluto allontanare ancora di più Hope e Liam, che hanno divorziato dopo la “morte” della figlia Beth. Ma Liam non si arrende e dopo aver chiarito a Steffy che ama ancora Hope prova a riconquistare la Logan. Un piano assai complicato visto che Hope, dopo aver appreso della notte bollente di Liam e Steffy, non è più intenzionata a dare nuove chance all’ex marito. Non solo: Hope accetta addirittura la proposta di matrimonio di Thomas, che vuole regalare una nuova madre al figlio Douglas, avuto anni fa con la defunta Caroline Spencer. E in America com’è la situazione? Anche nelle attuali puntate americane non c’è nessun ritorno di fiamma tra Steffy e Liam. Quest’ultimo ha risposato per l’ennesima volta Hope mentre Steffy ha conosciuto un nuovo potenziale interesse amoroso: il dottor Finn.

Beautiful anticipazioni americane: Steffy e Liam non tornano insieme

Dopo aver fatto per sbaglio l’amore con Steffy Forrester, Liam Spencer prova a riconquistare l’ex moglie Hope Logan. In più Liam comincia a sospettare di alcuni strani comportamenti di Flo e inizia a indagare sul passato della ragazza, neo fidanzata del fratello Wyatt. Piano piano Liam scopre la verità sulla figlia Beth, che è in realtà Phoebe la bambina adottata da Steffy. La grande rivelazione è però rimandata in Italia: Mediaset ha deciso di sospendere Beautiful per il mese di agosto. Dal 3 al 24 la soap opera è ufficialmente in ferie e in Italia Hope scopre la realtà dei fatti solo entro la fine dell’autunno.

Come Hope scopre che Phoebe è sua figlia a Beautiful

In che modo Hope viene a conoscenza di questo terribile inganno? Tutto parte da Liam che comincia ad indagare su Flo. Liam non è convinto di alcuni atteggiamenti di Flo e inizia a fare ricerche sul suo passato. Nel bel mezzo delle ricerche Liam viene informato dei fatti dal piccolo Douglas. Sì, proprio il figlio di Thomas e Caroline, che origlia una conversazione del padre. Douglas spiffera il segreto a Liam e Spencer corre immediatamente da Hope (clicca qui per vedere il video). La coppia svela poi tutto a Steffy che, a malincuore, è costretta a dire addio alla sua Phoebe.