Anticipazioni Beautiful puntate italiane: la figlia di Hope e Liam è ancora viva, ecco che fine ha fatto

Ormai è chiaro ai telespettatori di Beautiful: la figlia di Hope e Liam non è morta. La piccola Beth è stata presa dal dottor Reese, che ha approfittato dello svenimento della Logan per rubare la neonata. Nelle puntate italiane in onda prima della pausa natalizia Reese si confronta con la figlia Zoe e poi con Taylor, omettendo la verità. Taylor chiede al collega i dettagli del parto di Hope e dopo aver ascoltato il racconto dell’uomo assicura che non è colpa sua. In un secondo momento, a casa di Reese, Buckingham mostra a Taylor una neonata nella sua camera da letto. “Una bambina? Da dove viene? Dove l’hai presa?”, chiede subito Taylor. Insieme alla bambina spunta nella casa di Reese una donna di nome Florence, detta Flo.

Reese spiega a Taylor di chi è la bambina e cosa vuole fare

Flo spiega che la piccola è sua figlia e che sta cercando una famiglia che possa adottare la bambina visto che abita a Las Vegas e non può tenere la neonata. Soprattutto perché il padre biologico non vuole e lei ha disperato bisogno di soldi. Reese propone così a Taylor di adottare la bambina con Steffy, che da tempo vuole dare una sorellina a Kelly. Il dottore invita però Taylor a tenere segreto il suo nome dopo quanto accaduto e la Hayes è d’accordo. Ovviamente si tratta di un piano architettato da Reese: quella bambina non è altro che Beth, la figlia di Hope e Liam che tutti credono morta. Flo è invece un’amica di vecchia data del medico che, pur non conoscendo tutta la verità, lo aiuta con la finta adozione.

Steffy e Taylor adottano la figlia di Hope e Liam a Beautiful

Inizialmente Steffy ha qualche dubbio su un’adozione ma dopo una chiacchierata con Liam decide di prendere la bambina, alla quale viene dato il nome di Phoebe, come la sua gemella defunta. Hope e Liam scoprono che Phoebe è in realtà Beth solo dopo diversi mesi, complice il ritorno in città di Thomas Forrester e del figlio Douglas.