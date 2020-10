Quello di ottobre è un mese di svolta per Beautiful. Finalmente Hope e Liam hanno scoperto che la loro bambina Beth non è mai morta. Per via di un diabolico piano del dottor Reese Buckingham la neonata è finita tra le braccia di Steffy, che l’ha adottata col nome di Phoebe, come la sua gemella defunta qualche anno fa. Nelle prossime puntate della soap opera Hope e Liam tornano ad amarsi liberamente mentre Steffy è disperata per questa ennesima perdita. Thomas, invece, resta vittima di un tragico incidente che cambia la sua vita e quella della sua famiglia. Flo finisce in carcere mentre Wyatt torna tra le braccia di Sally Spectra. Leggi tutte le anticipazioni di Beautiful su Gossipetv!

1. Steffy disperata per la perdita di Phoebe/Beth

Dopo aver appreso tutta la verità da Liam, Hope riabbraccia la figlia Beth. La coppia spiega tutto a Steffy, incredula per l’intera vicenda. A malincuore Steffy è costretta a lasciare la bambina ai suoi genitori biologici. Hope promette alla Forrester che farà sempre parte della vita di Beth. Del resto Steffy è madre di Kelly, la sorella maggiore di Beth.

2. Wyatt torna con Sally Spectra

Deluso dal comportamento meschino di Flo, Wyatt Spencer ci riprova con Sally Spectra. L’erede di Bill chiede scusa alla stilista per l’atteggiamento tenuto nei mesi scorsi e chiede una nuova chance alla ragazza. Sally accetta ma ad una condizione: pretende da lui ristoranti e vacanze di lusso.

3. Thomas si nasconde dall’amico Vinny

Dopo aver preso a pugni Liam Spencer, Thomas Forrester scappa via dalla Forrester Creations. Grazie alla complicità dell’amico Vinny lo stilista fa perdere le sue tracce. Thomas si nasconde nell’appartamento del ragazzo senza avvertire nessuno della sua famiglia. Successivamente torna in città per riprendersi Hope ma Brooke lo spinge giù dalla scogliera. Thomas finisce così in carcere.

4. Flo Fulton finisce in carcere

Una volta ammessa tutta la verità alla famiglia Forrester e Logan, Flo finisce in carcere. Prima però ha un duro confronto con la cugina Hope, che taglia i ponti con la Fulton. Mentre Flo è in gattabuia, Shauna cerca un modo per scagionare la figlia.

5. Xander e Zoe vengono licenziati

Ridge, furioso per quanto avvenuto ai danni di Steffy, Hope e Liam, licenzia Zoe e Xander. Il cugino di Maya è rientrato a Los Angeles dopo aver appreso gli ultimi sviluppi della vicenda. Il dottor Reese Buckigham viene arrestato a Londra, dove era scappato, e trasferito in carcere.