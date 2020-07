Non c’è pace per Hope Logan di Beautiful: neppure nelle puntate italiane di giugno 2020 scoprirà il segreto della figlia Beth. I tempi (già di per sé lunghi) si sono allungati ancora di più per via della programmazione Mediaset. La rete ha deciso di ridurre l’orario delle puntate giornaliere e dal 4 luglio di fare a meno dell’episodio del sabato per lasciare spazio a Una Vita e alle repliche di Elisa di Rivombrosa. Più volte Hope è sul punto di scoprire la realtà ma Flo e Zoe, complice pure l’intromissione del nuovo alleato Thomas Forrester, riescono ad avere la meglio e a nascondere le meschine azioni del dottor Reese (volato nel frattempo a Londra per non destare troppi sospetti). Ma cosa succede precisamente nel mese di luglio a Beautiful? Scoprilo su Gossipetv!

1. Emma Barber muore

Emma Barber, la stagista di Hope nonché nipote di Justin, scopre che Beth è viva. La giovane scopre tutto origliando per caso una conversazione tra Xander e Zoe. Emma chiede poi spiegazioni a Xander che spiffera tutto. La Barber corre così a raccontare la verità a Hope ma Zoe avverte Thomas che risolve velocemente la situazione. Mentre Emma sta correndo da Hope viene tallonata da Thomas e l’auto della ragazza finisce in un burrone. Emma perde così tragicamente la vita.

2. Xander lascia Los Angeles

Xander è sconvolto dalla morte di Emma Barber, con la quale ha avuto una breve relazione prima di Zoe. Il cugino di Maya Avant crede che Thomas sia coinvolto nell’incidente e trova delle prove evidenti che lo incastrano. Ma dopo accesi confronti e stanco di intrighi e segreti Xander lascia Los Angeles e Zoe e torna a vivere in Inghilterra.

3. Liam e Steffy fanno l’amore

Durante una festa a casa di Steffy Thomas mette della droga nel bicchiere di Liam. Spencer, per errore, finisce a letto con Steffy. Una notte di passione che Hope scopre casualmente e che complica ancora di più il rapporto tra Hope e Liam e che spinge la Logan tra le braccia di Forrester.

4. Hope accetta la proposta di matrimonio di Thomas

In occasione dei festeggiamenti del 4 luglio Thomas, con l’aiuto del piccolo Douglas, chiede la mano di Hope. La Logan, delusa da Liam, accetta ma stringe un patto con Forrester: niente rapporti intimi fino al matrimonio. Thomas è d’accordo e comincia i preparativi per il grande giorno.

5. Wyatt diviso tra Flo e Sally Spectra

Wyatt Spencer si divide tra Flo Fulton e Sally Spectra. Tra il figlio di Quinn e l’ex fidanzata è riesplosa la passione ma un incontro con Sally cambia immediatamente le carte in tavola…