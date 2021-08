Beautiful anticipazioni puntate italiane dall’8 al 14 agosto 2021

Nel corso delle puntate italiane di Beautiful in onda da domenica 8 a sabato 14 agosto 2021, come al solito i telespettatori non si annoieranno. Le anticipazioni svelano che questo per Steffy è un momento importante. Il dottor Finnegan va a trovarla con la scusa di un controllo e tra loro sembra che stia nascendo qualcosa di speciale. La giovane Forrester ha dolori ancora molto forti e, dopo aver ascoltato i consigli di Thomas, richiama Finn.

Continuano i problemi per Eric e Quinn. Lui non vuole che Ridge stia insieme a Shauna. Ed ecco che quando arriva e annuncia di essere tornato con Brooke, il patriarca della famiglia Forrester appare entusiasta. Ma ormai la Fuller ha messo in atto uno dei suoi soliti piani. Infatti, ha invitato Shauna. Quest’ultima fa sapere a Ridge che si sono sposati a Las Vegas.

Poiché era ubriaco, lo stilista non ricorda nulla. Tutti restano a bocca aperta di fronte a questa scoperta. Brooke non può recarsi a New York da Bridget, la quale ha troppi impegni lavorativi. La Logan si confida con Donna e le fa sapere che l’unica sua consolazione è il fatto che ora può stare con Ridge, con cui si è appena riconciliata.

Non sa cosa sta accadendo in casa Forrester, dove Shauna racconta a Eric, Quinn e Ridge com’è avvenuto il matrimonio. Le due amiche hanno complottato contro lo stilista, che si ritrova divorziato da Brooke e sposato con Shauna. Ridge, però, non ricorda nulla, neanche di aver dato ordine a Carter di depositare le carte per il divorzio dalla Logan.

Anche l’avvocato, insieme a Eric, è sconvolto per il matrimonio di Ridge. Ignara di ciò che sta accadendo, Brooke vorrebbe trascorrere la notte con il Forrester con lo scopo di riappacificarsi. Shauna e Quinn, invece, brindano alle nozze avvenute a Las Vegas. Nonostante tutto, la Fuller si sente in colpa. Brooke è felice e accoglie Ridge per festeggiare.

Lui, purtroppo, deve confessarle quello che è accaduto. Eric si rifugia, intanto, in ufficio per stare in tranquillità. Qui incontra Donna, la quale gli fa notare che è rimasta colpita dalla cattiveria di Quinn. Il Forrester non può non ammettere quanto sia deluso da sua moglie. La Logan tenta di convincerlo del fatto che il matrimonio tra Ridge e Shauna potrebbe essere un imbroglio, ma senza riuscirci.

A causa dei vuoti di memoria, il padre di Steffy finisce per credere di aver dato davvero lui ordine a Carter di depositare i documenti per il divorzio da Brooke. Non solo, crede ormai che il suo matrimonio con Shauna sia legale. Secondo le anticipazioni di Beautiful, a questo punto, Brooke si sente umiliata e caccia di casa Ridge.

Dopo la vicenda legata a Sally, finalmente Flo e Wyatt si godono un po’ di serenità. Hope e Zoe, nel frattempo, cercano di buttarsi il passato alle spalle.