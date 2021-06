Anticipazioni Beautiful: Ridge sposa Shauna, ma non è tutto come sembra

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Quinn decide di giocare un’ultima carta per allontanare Ridge e Brooke. Tra loro, da ormai qualche tempo, la situazione è abbastanza delicata. Proprio ora, dopo il mancato matrimonio di Thomas e Zoe, stanno ritrovando la serenità che avevano perso. Ma a dividerli ci pensa, ancora una volta, Quinn. Shauna confessa alla designer di gioielli che ha ripreso con il suo telefono un bacio tra Brooke e Bill. Ebbene, la Fuller sfrutta questo video per creare il caos.

Il filmato viene visto sia da Ridge che da Katie. I due restano molto delusi da quanto accaduto. Bill e Brooke tentano di riconquistare le loro dolci metà, ma Quinn non si fa da parte. Il Forrester si riavvicina inevitabilmente a Shauna. Trascorrono una notte a Las Vegas, durante la quale Ridge beve più del dovuto. Dopo ciò, però, decide di tornare tra le braccia di Brooke. La Fulton gli confessa che durante la serata trascorsa a Las Vegas sono convolati a nozze! Ridge è sconvolto di fronte a questa notizia e la Logan ha il cuore spezzato.

Il Forrester non ricorda nulla di quello che è accaduto a Las Vegas con Shauna, la quale gli mostra anche il certificato del loro matrimonio. A questo punto, nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Ridge tenta di convincere Brooke che lei è l’unica donna con cui vorrebbe essere sposato e le mostra i documenti di annullamento che ha fatto preparare da Carter per separarsi immediatamente da Shauna. La Logan decide di perdonarlo e gli chiede anche scusa per il bacio che si è scambiata con Bill.

Inoltre, gli assicura che non prova dei sentimenti nei confronti dello Spencer. Eric fa sapere a Shauna e Quinn che Ridge sta tentando di tornare insieme a Brooke. La Fuller non può lasciare che ciò avvenga e così agisce di nuovo alle spalle di suo marito e di Brooke. Scendendo nel dettaglio, rivela a Bill che la Logan sta tornando insieme al Forrester e lo esorta a fare qualcosa. In particolare, Quinn gli consiglia di dichiarare il suo amore a Brooke prima che venga convinta da Ridge.

Una nuova conversazione tra Bill e Brooke delude nuovamente sia Katie che Ridge. In questa circostanza, la madre di Hope fa sapere allo Spencer che una parte di lei lo amerà per sempre. Queste parole destabilizzano il Forrester che si fa nuovamente consolare da Shauna. In realtà, a Bill, Brooke ribadisce l’amore che prova nei confronti di Ridge. Non passa troppo tempo fino a che Eric scopre la verità: suo figlio è finito nella trappola di Quinn, anche perché il matrimonio con Shauna è finto.