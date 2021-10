Beautiful anticipazioni puntate italiane dall’11 al 16 ottobre

Durante gli episodi in onda la prossima settimana, Steffy reagisce male quando Liam decide di portarle via Kelly

Nelle prossime puntate di Beautiful Steffy non se la passa bene, anzi. Le anticipazioni degi episodi in onda da lunedì 11 a sabato 16 ottobre 2021 segnalano che Liam trova il tubetto contenente gli antidolorifici e la giovane Forrester, ormai scoperta, si lascia andare alle lacrime. A questo punto, lo Spencer ha la conferma di ciò che sospettava e la stilista ammette che sta continuando a prendere gli oppiacei, in quanto non sopporta i dolori causati dall’incidente. Si accende così una fortissima lite tra i due genitori di Kelly. Liam decide, improvvisamente, di portare via con sé la bambina.

Thomas, intanto, parlando con Hope si dice convinto del fatto che Steffy non riesca ad andare avanti per colpa dello Spencer. Il figlio di Ridge è certo che Liam non dia la possibilità alla sorella di avere un altro uomo nella sua vita ed essere felice. La Forrester è fuori di sé e Liam che sta portando via Kelly, tenta di farla ragionare. Ma la stilista sembra non voler ascoltare e nega di essere dipendente dagli oppiacei. Nel frattempo, Brooke e Hope parlano serenamente di quanto sia bello avere una famiglia allargata.

Ed ecco che arriva Liam e informa entrambe di quanto appena accaduto. Subito dopo, Thomas trova Steffy intenta a cercare con disperazione le chiavi dell’auto per raggiungere Kelly. Racconta al fratello la sua versione, ovvero che Liam l’ha trovata addormentata e per questo le ha portato via la bambina. Ora rivuole sua figlia, ma quando li raggiunge Liam, Hope e Brooke insistono affinché la piccola resti con loro fino a quando non sarà guarita e non la finirà di assumere i farmaci.

Urlando con dolore, Steffy smentisce di essere una drogata, mentre Thomas e Ridge tentano di capire cosa stia accadendo. Brooke non risponde al telefono e così Ridge corre a cercare sua figlia. Hope non ha alcuna intenzione di permetterle di riavere indietro sua figlia, finché non sarà guarita.

I tre continuano a opporsi a Steffy, che disperata cerca di riportare a casa sua Kelly. Ma ormai Liam, Hope e Brooke sono convinti che non sia al momento in grado di prendersi cura della piccola.

La situazione è destinata a complicarsi e secondo ciò che dicono le anticipazioni americane di Beautiful, la reazione di Steffy quando si ritrova anche Ridge di fronte è davvero molto forte.

Comunque i fan della Forrester non devono temere, in quanto riesce a superare anche questo momento difficile.