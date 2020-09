Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 7 all’11 settembre 2020

Hope Logan pronta a sposare Thomas Forrester. Nelle prossime puntate italiane di Beautiful la figlia di Brooke convola a nozze con il fratello di Steffy. In realtà la giovane non è molto convinta di questa decisione ma va fino in fondo per il bene del piccolo Douglas e per allontanarsi da Liam. Quest’ultimo e Brooke provano a far cambiare idea a Hope ma la Logan è irremovibile. E così Thomas affretta i preparativi del matrimonio con la complicità del primogenito avuto dalla defunta Caroline Spencer. Intanto prosegue a gonfie vele la relazione tra Wyatt e Flo, con grande dispiacere di Sally Spectra che non ha ancora dimenticato il suo ex fidanzato. Scopri su Gossipetv cosa succede a Beautiful da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre.

Lunedì 7 settembre

Wyatt è molto felice della sua relazione e lo dimostra baciando appassionatamente Flo durante una cena a sorpresa che ha organizzato per lei alla Forrester Creations. Proprio in quel momento sopraggiunge Sally che, vedendoli, ripensa ai bei momenti trascorsi con lui.

Martedì 8 settembre

Ridge e Steffy cercano di tranquillizzare Brooke e Liam riguardo Hope e alla sua decisione di sposare Thomas in grande fretta, ma senza troppo successo. Hope, nel frattempo, tiene ancora le distanze da Thomas e non sa cosa fare col matrimonio.

Mercoledì 9 settembre

Thomas ha deciso di affrettare ancora di più i tempi del matrimonio e insieme a Hope annuncia ad amici e parenti la decisione di sposarsi il giorno successivo. Hope, seppur titubante, ha detto di sì soprattutto pensando al bene del piccolo Douglas.

Giovedì 10 settembre

Mentre fervono i preparativi per il matrimonio di Hope e Thomas che si terrà il giorno seguente, Liam continua a non accettare la cosa e si sente responsabile della folle decisione della sua ex moglie. Anche Brooke è avvilita e tenta di parlare ancora una volta con la figlia.

Venerdì 11 settembre

Hope è in crisi perché in realtà è poco convinta di voler sposare Thomas ma decide di non lasciarlo per l’affetto che ha per il piccolo Douglas. Brooke è molto preoccupata per la figlia che secondo lei rischia di rovinarsi la vita.

Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas si sposano per davvero

Nonostante le insistenze di Liam e Brooke, Thomas e Hope diventano marito e moglie. Ma il matrimonio ha vita breve: Liam sta per scoprire la verità sulla piccola Beth e informa prontamente dei fatti Hope (clicca qui per vedere in anteprima il video). Hope divorzia subito da Thomas mantenendo però la custodia legale del piccolo Douglas. Quest’ultimo diventa così a tutti gli effetti figlio di Hope. Un sogno che si realizza per il bambino, che ha perso l’adorata mamma Caroline. Quando Hope scopre cosa è successo alla figlia? Il segreto sta per essere finalmente svelato: la grande rivelazione avverrà nelle puntate italiane di Beautiful in onda tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre.