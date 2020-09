Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas si sposano davvero

Fiori d’arancio in vista a Beautiful. Nelle prossime puntate italiane Thomas e Hope diventano marito e moglie. Nonostante le interferenze di Xander, Brooke e Liam, la coppia convola a nozze. Il matrimonio viene celebrato a villa Forrester, alla presenza delle famiglie Logan e Spencer. Non manca Steffy con le piccole Kelly e Phoebe, così come Douglas, felice di poter finalmente avere una nuova mamma dopo la scomparsa di Caroline. Prima del matrimonio Hope strappa una promessa a Thomas: quella di non avere rapporti intimi fini al giorno delle nozze. Promessa che lo stilista accetta volentieri, pronto a regalare alla giovane gli spazi di cui ha bisogno dopo la perdita di Beth. Non solo: Thomas è impegnato, prima del matrimonio, a tenere a bada Zoe e Xander, a un passo dal rivelare alla polizia la verità sul piano del dottor Reese e sulla morte di Emma Barber. In realtà è più Xander a volere giustizia ma alla fine, dopo aver trovato delle prove schiaccianti, il cugino di Maya si arrende e lascia Los Angeles, permettendo così a Thomas di agire indisturbato.

Beautiful anticipazioni puntate italiane: il matrimonio di Hope e Thomas

Il matrimonio di Hope e Thomas avviene in fretta e furia, nel giro di poche puntate a Beautiful. La Logan sceglie come damigella d’onore Steffy, con la quale ormai ha stretto un accordo di pace. Seppur gelosa, Hope vuole che Liam sia vicino all’ex moglie e alle figlie Kelly e Phoebe. Nel bel mezzo della cerimonia la piccola Phoebe – che è in realtà Beth – chiama “mamma” Hope. Succede poco prima dei voti nuziali e la Logan tentenna prima di giurare amore eterno a Thomas. Ma è questione di minuti: Hope capisce che quella non è la sua bambina e va avanti con le nozze. Con grande sollievo di Thomas, che riesce così a sposare finalmente Hope. Ma i segreti hanno le gambe corte e proprio durante il ricevimento Liam comincia a notare qualcosa di strano…

Liam comincia ad indagare su Flo dopo il matrimonio di Hope e Thomas

Nel bel mezzo del ricevimento per il matrimonio, seppur in disparte dagli altri, Thomas minaccia nuovamente Flo riguardo il segreto di Beth. Liam è sorpreso dallo strano atteggiamento dei due e decide così di indagare sulla cugina di Hope, che forse non è così trasparente come vuol far credere. Alla fine è proprio Liam a scoprire chi è Flo, grazie pure alla complicità di Douglas, che si schiera dalla parte di Spencer. Hope scopre che Beth è viva nelle puntate italiane di fine settembre: clicca qui per vedere il video della grande rivelazione.