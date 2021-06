Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 6 al 12 giugno 2021

Le anticipazioni di Beautiful segnalano delle svolte positive per alcune coppie, ma c’è un segreto pericoloso che potrebbe presto uscire fuori. Nel corso delle puntate italiane in onda da domenica 6 a sabato 12 giugno 2021, lasciando tutti senza parole, Thomas abbandona Zoe sull’altare e corre verso Hope, pronto a sposarla. Secondo lui riuscirà così a coronare non solo il suo sogno, ma anche quello di Douglas. Si capisce subito che la Logan non ha alcuna intenzione di diventare la moglie del Forrester e che il suo arrivo con l’abito da sposa fa parte di un piano per smascherarlo.

Dopo quanto accaduto, Ridge deve chiedere scusa a Brooke per le incomprensioni che hanno avuto a causa di Thomas. Lo stratagemma di Hope conferma tutti i sospetti che sua madre ha sempre avuto. Steffy dimostra subito di essere d’accordo con la giovane Logan. Tutti, compresa Zoe, voltano le spalle a Thomas. Liam approfitta della situazione facendo sapere al Forrester che Douglas crescerà insieme a loro e a Beth. Lo stesso bambino ammette di voler vivere insieme a loro.

A questo punto, a Thomas non resta altro che andare via. Nelle prossime puntate di Beautiful, che nessuno tende la mano al Forrester, che lascia l’evento in lacrime e disperato. Poco dopo, tutti gli invitati tentano di rintracciarlo, in quanto risulta sparito nel nulla. Brooke, intanto, è felice che finalmente tutti hanno scoperto la verità sulla doppia faccia di Thomas. Ammette, però, a Hope che vederla arrivare con il vestito da sposa l’ha molto preoccupata. Sembrava proprio che fosse pronta a sposare il Forrester.

Liam, Hope e Douglas possono ora tornare a casa felici e iniziare una nuova vita tutti insieme. Lo Spencer ha instaurato un bel rapporto con il piccolo e insieme fanno la proposta di matrimonio a Hope. Bill rivela a Wyatt quello che gli ha raccontato Liam su quanto accaduto durante le nozze di Thomas e Zoe. Ridge continua, invece, a scusarsi con Brooke per non averla ascoltata. E mentre è sotto la doccia, la Logan riceve una chiamata di Bill, il quale le ricorda il bacio che si sono scambiati.

Brooke taglia subito il discorso e chiude la conversazione. Hope e Liam decidono di sposarsi a casa ed ci pensa Douglas a celebrare il matrimonio. L’unica testimone è Beth. Ma mentre Brooke e Ridge si dichiarano pronti a tornare insieme, Shauna mostra a Quinn la foto che ha scattato. Scendendo nel dettaglio, la Fulton fa sapere alla sua amica di aver assistito al bacio della Logan con Bill e di averlo anche immortalato.

Wyatt è ormai tornato a vivere con Sally. Lei, però, continua a non dirgli la verità sulle sue reali condizioni di salute. Sebbene il suo rapporto con Katie è sereno, Bill non può non pensare al bacio che si è scambiato con Brooke. Le due sorelle Logan si confrontano, subito dopo, e si dicono felici per come si è concluso il mancato matrimonio di Thomas. Ovviamente, Brooke le nasconde il grande segreto sul suo incontro con lo Spencer.