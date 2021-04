Anticipazioni Beautiful, Sally non sta morendo: chi scopre la truffa

La verità è destinata a venire a galla nelle prossime puntate di Beautiful. Ebbene, le anticipazioni segnalano che Sally in realtà non sta morendo! La giovane stilista, vedendosi nuovamente rifiutata da Wyatt, decide di mettere in atto un folle piano per tenerlo tra le sue braccia. Il tutto accade quando Sally confessa a Katie di essere gravemente malata. La Spectra chiede comunque alla più piccola delle sorelle Logan di non rivelare a nessuno quanto le ha appena raccontato. A questo punto, Katie inizia a preoccuparsi seriamente per le condizioni di salute di Sally, tanto che le sta vicino.

La sorella di Brooke non sa cosa fare per rendersi utile, ma ecco che svela quanto scoperto a Bill! Sally è consapevole del fatto che Katie non avrebbe mai mantenuto questo segreto. Pertanto, tutto questo fa parte del suo subdolo piano. A questo punto, Bill si dichiara dispiaciuto per le condizioni di salute della stilista e pensa che sia giusto far sapere a Wyatt cosa sta accadendo. Il giovane Spencer viene così messo al corrente della situazione e appare abbastanza dubbioso su come agire. Dopo aver ricevuto l’appoggio da parte di Flo, Wyatt decide di stare a fianco a Sally.

Tutti sono ormai convinti che alla Spectra resti solo un mese di vita. Intanto, alla Forrester Creations Ridge e Steffy decidono di licenziare Sally. Entra nuovamente in gioco Katie, che chiede loro di avere pazienza con la giovane stilista. Infatti, padre e figlia scelgono di evitare il licenziamento. La situazione, però, inizia a diventare complicata per Sally, in quanto la sua complice avverte troppi sensi di colpa. Si tratta della dottoressa Penny Escobar, la quale falsifica la diagnosi della Spectra.

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che la donna chiede a Sally di rivelare tutta quanta la verità a Wyatt, prima che sia troppo tardi. Ma la stilista riesce a calmarla promettendole che le farà avere un posto alla Forrester Creations. Penny sogna da sempre di far parte di un’azienda che lavora nel campo della moda, visto che si è laureata in medicina solo per accontentare i suoi genitori. Ancora colpita dai sensi di colpa, la Escobar consiglia a Sally di rivelare ai suoi cari che è stata trovata una cura al suo male.

In questo modo, Penny spera di mettere fine a questo subdolo piano. Ma ormai la giovane Spectra non ha intenzione di tornare indietro, visto che Wyatt continua a starle vicino. Ecco, però, che Florence inizia ad avere dei sospetti su Sally. In particolare, inizia a notare delle contraddizioni nelle dichiarazioni della stilista. Pertanto, la fidanzata di Wyatt decide di indagare.

Flo, innanzitutto, cerca delle risposte da Penny, senza ottenere chissà che risultati. Dopo di che, si reca da sola nell’ufficio della Escobar per leggere i file di Sally. A questo punto, Florence scopre tutta la verità sulla bugia della Spectra! La situazione, però, per lei diventa abbastanza pericolosa, perché in ufficio arrivano Sally e Penny!