Beautiful anticipazioni, Thomas torna dopo l’umiliazione alle nozze? Svolta

Hope smaschera Thomas e le anticipazioni di Beautiful annunciano una nuova svolta nella trama. La figlia di Brooke, in accordo con Steffy e Liam, decide di mettere in atto un piano durante il matrimonio del Forrester con Zoe. A un certo punto, nel corso della cerimonia, arriva Hope vestita da sposa, mentre tiene per mano il piccolo Douglas. Thomas lascia la Buckingham sull’altare e corre subito verso la Logan, a cui dichiara tutto il suo amore. Il Forrester si dice pronto a sposare Hope, che però gli riserva una bella figuraccia.

Infatti, la figlia di Brooke dichiara che non ha alcuna intenzione di diventare sua moglie, di fronte a tutti. Questo suo piano smaschera finalmente Thomas, che fino a ora ha sfruttato le fragilità del suo stesso figlio per raggiungere i suoi scopi. Ora Ridge e Zoe hanno finalmente la situazione ben chiara e Brooke ha, invece, un riscatto. Dopo quanto accade durante il matrimonio, secondo le anticipazioni, Thomas scompare dalla scena. Questo non rappresenta un addio per il giovane stilista.

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Thomas torna a casa dopo l’esilio che si è imposto da solo. Avendo avuto tutto il tempo di riflettere, il Forrester fa ritorno in California per una svolta. Ora vuole riscattarsi dal ruolo di ‘cattivo’ e guadagnarsi il rispetto delle persone che lo circondano. Riconquistare la fiducia degli altri per Thomas diventa un lavoro davvero complicato, visto che molti non possono dimenticare le sue azioni del passato. Non c’è alcun dubbio sul fatto che lo stilista abbia manipolato anche il cuore di suo padre.

Pertanto, prima di tutto, deve tentare di riparare la rottura avvenuta con Ridge, il quale si sente preso in giro. Un’altra persona rimasta delusa dal suo comportamento è Steffy. Ed è proprio attraverso l’incidente di quest’ultima che Thomas fa il suo ritorno in scena. La Forrester finisce in ospedale dopo aver avuto uno scontro con l’auto di Bill. Le ferite da lei riportate sono gravi, ma fa in modo di tornare subito a casa dalla sua Kelly. Proprio qui il pubblico vedrà frequentemente Thomas.

Steffy non riesce a sopportare i dolori fisici dopo l’incidente e suo fratello le ricorda che ha anche il cuore spezzato a causa della lontananza con Liam. Proprio Thomas consiglia alla Forrester di farsi prescrivere più antidolorifici. In ogni caso, dopo essere stato smascherato da Hope, il figlio di Ridge tenta di riconquistare la fiducia delle persone a lui care, dimostrando di essere cambiato.