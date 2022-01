Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022

Quello che accade nel corso degli episodi che andranno in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 nei prossimi giorni: Thomas viene operato e in ospedale tutti attendono notizie sul suo stato di salute, Liam si sente sempre più in colpa per aver tradito Hope con Steffy, Quinn ha delle conferme su Shauna

Cosa accade nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 nella prossima settimana? Le anticipazioni rivelano che Liam capisce finalmente che Hope in realtà non l’ha tradito e che Thomas stava appunto baciando il famoso manichino. Il giovane Spencer resta sconvolto di fronte a questa verità, visto quanto accaduto poi quella notte con Steffy. Hope gli spiega tutta la situazione, rivelandogli i dettagli della grave crisi che Thomas ha dovuto affrontare prima ancora di cadere a terra privo di sensi.

Nel frattempo, in ospedale, Ridge e Steffy sono molto preoccupati per Thomas. Entrambi si chiedono come possa essere accaduto tutto questo. All’interno degli uffici della Forrester Creations c’è invece aria d’amore. Paris e Zende continuano a flirtare, chiacchierando del più e del meno. I due parlando di Zoe e della brutta storia nella quale è stata coinvolta. A questo punto, Zende ricorda che da ragazzino era molto legato a Thomas. Andavano molto d’accordo e spera che ora le cose tra lui e la famiglia vadano meglio.

In ospedale, però, la situazione peggiora. Nel corso delle puntate italiane di Beautiful in onda da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio 2022, tutti aspettano di sapere da Finn l’esisto dell’intervento a cui è stato sottoposto Thomas. Quest’ultimo è ancora in sala operatoria e Ridge continua a ringraziare Hope per aver soccorso suo figlio e per essergli stata vicina in questo periodo, nonostante ciò che era accaduto in passato.

Liam si sente sempre più in colpa per essersi lasciato andare alla passione con Steffy, tradendo sua moglie. Secondo le anticipazioni, lo Spencer informa la madre di sua figlia Kelly di essersi sbagliato. Credeva che Hope avesse baciato Thomas e invece si è trattato di un equivoco legato al manichino. Ridge è sempre più preoccupato e non vede l’ora di avere delle notizie sul figlio.

E mentre in ospedale si attendono i risultati dell’operazione, Wyatt e Flo sono sempre più impegnati ad analizzare ciò che è successo negli ultimi tempo. In particolare, la giovane coppia ripercorre il subdolo piano che le loro rispettivi madri, Quinn e Shauna, avevano messo in atto per separare Brooke e Ridge. La Fuller è insieme a loro mentre analizzano la situazione, anche perché proprio a causa di quella situazione non vive più nella villa Forrester.

A cercare una soluzione ci pensa Shauna, la quale tenta ancora di convincere Eric a perdonare sua moglie. Non sa che Quinn è nascosta dietro a una pianta e sta ascoltando la loro conversazione. La designer di gioielli ha così la conferma che la sua più cara amica non voleva rubarle il marito, bensì ha sempre cercato di far tornare le cose al loro posto.