Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 31 agosto al 4 settembre 2020

Non c’è pace per Hope e Liam a Beautiful. Nelle prossime puntate italiane della soap opera la coppia resta divisa. Dopo la scelta della Logan di allontanarsi da Spencer per dare un padre presente alle piccole Kelly e Phoebe, ci pensa Thomas Forrester a complicare la situazione. Lo stilista chiede la mano di Hope che, seppur titubante, accetta soprattutto per bene del piccolo Douglas. Una proposta di matrimonio che getta nello sconforto Liam, ancora innamorato di Hope nonostante il recente trasferimento a casa di Steffy. Liam può contare sull’appoggio di Brooke, del tutto contraria ad una unione tra la figlia e Thomas. Scopri su Gossipetv cosa succede a Beautiful da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre.

Lunedì 31 agosto

Liam scopre grazie a Steffy che Hope ha accettato la proposta di matrimonio di Thomas Forrester. Spencer è sconvolto e si precipita subito dall’ex moglie per cercare di dissuaderla. Ma la ragazza è irremovibile: sente che il suo posto è accanto a Thomas e Douglas mentre quello di Liam è con Steffy, Kelly e Phoebe.

Martedì 1 settembre

La decisione di Hope di accettare la proposta di nozze di Thomas getta nello scompiglio l’intera famiglia. Oltre a Liam Spencer anche Brooke è del tutto contraria ad un matrimonio di Hope e Thomas. Brooke vuole vedere la figlia di nuovo accanto a Liam e fa il possibile per cambiare la situazione.

Mercoledì 2 settembre

Brooke continua a discutere con Hope: non vuole assolutamente che la figlia diventi la nuova moglie di Thomas Forrester. Xander invece, dopo aver raccolto una serie di prove, è convinto che Thomas abbia ucciso Emma e così minaccia lo stilista di denunciarlo.

Giovedì 3 settembre

Xander non molla e convince la fidanzata Zoe a confessare alla polizia la verità sulla piccola Beth e sulla morte di Emma Barber. Il cugino di Maya non ha però fatto i conti con Thomas, disposto a tutto pur di non far emergere la realtà dei fatti.

Venerdì 4 settembre

Hope non cambia idea e insieme a Thomas annuncia al piccolo Douglas l’imminente matrimonio. La Logan racconta poi tutto a Ridge e Brooke: il primo è felice della novità mentre la seconda continua ad avere dei dubbi sul futuro genero.

Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas si sposano per davvero

Nonostante le insistenze di Liam e Brooke, Thomas e Hope diventano marito e moglie. Ma il matrimonio ha vita breve: Liam sta per scoprire la verità sulla piccola Beth e informa prontamente dei fatti Hope (clicca qui per vedere in anteprima il video). Hope divorzia subito da Thomas mantenendo però la custodia legale del piccolo Douglas. Quest’ultimo diventa così a tutti gli effetti figlio di Hope. Un sogno che si realizza per il bambino, che ha perso l’adorata mamma Caroline Spencer. Quando Hope scopre cosa è successo alla figlia? Il segreto sta per essere finalmente svelato: la grande rivelazione avverrà nelle puntate italiane di Beautiful in onda tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre.