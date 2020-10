Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 3 al 9 ottobre 2020

Il grande segreto è stato finalmente svelato a Beautiful: Phoebe è in realtà Beth, la figlia di Hope e Liam. Grazie al piccolo Douglas – che ha origliato una conversazione del padre Thomas – la coppia può riabbracciare la bambina. Con grande sofferenza di Steffy Forrester, che ha adottato inconsapevolmente la neonata. Nelle prossime puntate italiane della soap opera, Hope si riprende Beth, lasciando distrutta Steffy. Thomas, invece, fugge via, preoccupato per la reazione della sua famiglia e in particolare di quella di Ridge. Flo viene mollata da Wyatt – che torna con Sally Spectra – e viene arrestata. In carcere, ma a Londra, pure il dottor Reese Buckingham, che ha messo su questo folle piano. Zoe e Xander vengono licenziati dalla Forrester Creations. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni di Beautiful!

Sabato 3 ottobre

Mentre Shauna cerca di convincere la figlia Flo a lasciare immediatamente Los Angeles arrivano Brooke e Ridge. Flo, incalzata da Brooke, confessa di non essere la madre biologica di Phoebe.

Domenica 4 ottobre

La sconvolgente verità sulla finta morte di Beth lascia Brooke e Ridge increduli e senza parole. I due si ripromettono di farla pagare a Flo, che ha mentito per tutto questo.

Lunedì 5 ottobre

Hope e Liam riabbracciano la piccola Beth con grande felicità. Flo, insieme a Zoe e Shauna, spiega nei dettagli l’adozione di Phoebe a Brooke e Ridge e racconta loro del ricatto di Reese. Flo si dice pentita dell’intera faccenda.

Martedì 6 ottobre

Liam e Hope raccontano nei dettagli della falsa adozione di Beth a Steffy. La Forrester, ignara di tutto, rimane profondamente scioccata e addolorata.

Mercoledì 7 ottobre

Steffy inizia a rendersi davvero conto di quanto le hanno detto Hope e Liam ed è sempre più disperata perché ora ovviamente Hope vuole riprendersi la sua bambina Beth.

Giovedì 8 ottobre

Steffy è sempre più disperata ma ormai è costretta a lasciare Beth a Hope. Wyatt, dopo la delusione avuta con Flo, ritorna da Sally Spectra, che aveva confessato ad Eric di amarlo ancora.

Venerdì 9 ottobre

Wyatt lascia definitivamente Flo e torna tra le braccia di Sally Spectra. Quest’ultima accetta di tornare con Spencer ma ad una condizione: pretende da lui ristoranti e vacanze di lusso.

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Hope si riprende la figlia Beth

Dopo aver riabbracciato la piccola Beth, Hope affronta la cugina ritrovata Flo. La Logan taglia completamente i ponti con la ragazza e lo stesso fanno Brooke, Donna e Katie. In un secondo momento Flo viene arrestata e finisce in carcere. Dalla parte della Fulton la madre Shauna che, rientrata in città, chiede aiuto all’amica di vecchia data Quinn. La moglie di Eric si rifiuta e si schiera dalla parte della sua famiglia, parte lesa di tutta questa storia. Shuana cerca allora appoggio in Ridge. Flo potrebbe mettere in mezzo Thomas in fase di processo: la Fulton è infatti decisa a fare il nome di Forrester, che era a conoscenza del segreto e ha fatto più di una minaccia. Pronto a tutto pur di salvare il figlio, Ridge stringe un accordo di immunità con Flo, che riesce così ad uscire dal carcere. L’unico a pagare per lo scambio delle culle è dunque solo Reese, che ha inventato questo diabolico piano per sanare i suoi vecchi debiti di gioco.