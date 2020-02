Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 3 al 9 febbraio 2020

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 3 febbraio a domenica 9 febbraio 2020

Continua il dramma di Hope Logan a Beautiful. La figlia di Brooke ha perso la piccola Beth e non sa che la bambina è finita nelle mani di Steffy, che l’ha praticamente adottata e le ha dato un nuovo nome, quello di Phoebe, come la gemella defunta anni fa. Steffy ha poi chiesto all’ex marito Liam di fare da padre anche alla nuova arrivata. Una proposta che non infastidisce Hope che, seppur ancora provata dalla sua tragedia, spinge il giovane Spencer tra le braccia di Steffy, Kelly e Phoebe. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful!

Lunedì 3 febbraio

Wyatt e Sally vanno a trovare Steffy per conoscere la piccola Phoebe. La coppia nota una strana somiglianza tra la nuova arrivata e Kelly, la figlia di Steffy e Liam. Quest’ultimo intanto raggiunge Hope, che stra trascorrendo una serata con la madre Brooke e le zie Donna e Katie. Hope ammette che non riesce a dimenticare quello che è successo. Alla Forrester Zoe parla con Xander dello strano comportamento del padre Reese.

Martedì 4 febbraio

Dopo un lungo confronto con Xander, Zoe si reca a casa del padre Reese e trova Flo e i documenti dell’adozione di Phoebe. Hope si reca di nuovo a casa di Steffy insieme a Liam: la Logan non riesce a smettere di pensare alla piccola Phoebe. Wyatt e Sally sono più uniti che mai e pensano ad un futuro insieme, con dei figli, ma entrambi sono d’accordo che non è il momento più giusto.

Mercoledì 5 febbraio

Dopo l’incontro con Flo, Zoe è sempre più vicina alla verità ma è allo stesso tempo preoccupata per il padre, che ha lasciato improvvisamente Los Angeles. Hope sente di avere un legame forte con la piccola Phoebe e chiede di poterla vedere di continuo. Questo strano comportamento preoccupa Steffy e Liam ma pure Brooke, che ha conosciuto la piccola di recente.

Giovedì 6 febbraio

Steffy e Liam parlano a lungo di quello che sta succedendo a Hope mentre Ridge e Brooke cercano di aiutare la ragazza. Flo dice a Zoe di essere la madre della bambina adottata da Steffy ma la ragazza non è molto convinta. Flo scrive subito un messaggio a Reese per avvertirlo della situazione, che si sta visibilmente complicando.

Venerdì 7 febbraio

Zoe espone i suoi dubbi a Xander, sempre più preoccupata della vicenda. Poi, grazie ad una telefonata di Reese, scopre la verità sulla piccola Phoebe: la bambina è la figlia di Hope e Reese l’ha rapita per saldare un grosso debito. Intanto Thorne e Katie parlano del loro futuro.

Sabato 8 febbraio

Zoe è sconvolta da quello che ha appreso da Flo e da Reese: Phoebe è in realtà Beth, la figlia defunta di Hope e Liam. La ragazza – che lavora come modella alla Forrester Creations – non sa se dire a tutti la verità o tacere per il bene del padre.

Domenica 9 febbraio

Hope si confronta con Liam sul futuro del loro matrimonio. Thorne, invece, decide di divorziare da Katie, lasciando praticamente la Logan senza parole.