Beautiful anticipazioni americane: Reese va via, Zoe scopre tutto

Beautiful anticipazioni puntate americane: Reese va via, Flo resta

Il dottor Reese Buckingham è riuscito nel suo intento a Beautiful: ha finalmente pagato i suoi creditori. Il medico ha venduto la figlia di Hope e Liam a Steffy e Taylor e ha ricevuto in cambio una bella somma di denaro con la quale ha risolto tutti i suoi problemi economici. Una volta saldato il vecchio debito, Reese decide di andare via da Los Angeles. Questa scelta rende ancora più sospettosa Zoe, che ha da tempo lasciato Londra per vivere in California, dove ha trovato un lavoro alla Forrester Creations. La ragazza si reca a casa di Reese e qui trova Florence, l’amica del dottore che si è finta la madre biologica della piccola Beth. Flo ovviamente non racconta nulla a Zoe ma quest’ultima scopre i documenti dell’adozione e di conseguenza tutta la verità.

Zoe è sconvolta da quello che ha fatto il padre a Hope e Liam

Zoe è sconvolta per tutto quello che è successo ed è più volte tentata di dire la verità a Hope e Liam. Ma, consapevole del fatto che questo potrebbe compromettere per sempre la vita del padre, la giovane resta in silenzio. E la scelta di Zoe viene supportata da Florence, detta Flo, che nel frattempo resta a Los Angeles. Nonostante Reese le abbia detto di tornare subito a Las Vegas, Flo rimane in California dopo aver incontrato il suo vecchio amore Wyatt Spencer.

Beautiful: Florence è l’ex fidanzata di Wyatt e non solo

Flo è sempre stata innamorata di Wyatt, suo vecchio fidanzato al liceo, e rivederlo la spinge a restare a Los Angeles. Non solo, qui scopre anche l’identità del suo vero padre: Storm Logan.