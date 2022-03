Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 27 marzo al 2 aprile 2022

Cosa accade nella prossima settimana a Los Angeles? Le anticipazioni settimanali delle puntate italiane di Beautiful rivelano che Liam è devastato per la situazione che sta vivendo e si sfoga con Wyatt. Al fratello racconta il disastro che ha combinato tradendo Hope con Steffy. Nel frattempo, inaspettatamente, Thomas consiglia alla giovane Logan di perdonare Liam e di dare un’altra possibilità al loro matrimonio. Intanto, Finn dichiara il suo amore a Steffy. Non solo, le confessa che spera che il bambino che attende sia suo, così da poter costruire finalmente la famiglia che desiderano insieme. Nonostante ciò, le assicura che se fosse il contrario, le rimarrà comunque accanto.

Nelle puntate italiane che andranno in onda da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile 2022, Thomas continua a cercare di convincere Hope a perdonare Liam e a salvare la loro famiglia. Lo Spencer è ancora tormentato per tutto questo e ne parla sempre con Wyatt. Nel frattempo, le analisi confermano che Steffy è incinta. A questo punto, la giovane Forrester crede che sia arrivato il momento di effettuare il test di paternità, per scoprire finalmente se il padre del bambino sia Liam oppure Finn.

La ginecologa, però, fa sapere a Steffy che è ancora troppo presto per eseguire il test di maternità. Oltre ciò, secondo le anticipazioni settimanali di Beautiful, la dottoressa le consiglia di limitare lo stress. Nelle prossime puntate, il pubblico di Canale 5 vedrà Steffy riunire Finn, Hope e Liam per raccontare loro la situazione: dovranno ancora attendere e avere pazienza prima di scoprire di chi sia il bambino che aspetta. Tutto questo porta a una svolta inaspettata nelle prossime settimane!

Zoe fa capire a Zende che è davvero innamorata di lui. Spera chiaramente di essere corrisposta. Ed ecco che le speranze per lei si riaccendono quando riceve un suo vecchio sms in cui le chiedeva di incontrarsi. A causa di un problema del cellulare di Zende, Zoe ha ricevuto troppo tardi questo messaggio, in cui lui le chiedeva di non accelerare le cose con Carter.

La giovane Buckingham continua a farsi avanti con il Forrester, confessandogli che non smette di pensare a lui. Carter non sa che sta accadendo tutto questo e continua a sognare il suo matrimonio con Zoe. Infatti, l’avvocato chiede a Ridge se vuole essere il suo testimone di nozze. Ma la Buckingham ancora non ha neppure fissato la data del matrimonio! Come già anticipato, questa situazione non porta a nulla di buono.